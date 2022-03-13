中国多家药店电商开售冠病自测试剂盒

中国昨天（12日）批准五款国产抗原自测产品上市，已有多家药店和电商开售抗原自测试剂盒。

据澎湃新闻报道，昨天晚间，老百姓药房、高济健康、怡康医药等连锁药房，以及多家医药电商平台发消息称，已经与万孚生物等获批厂家达成合作，自测产品将今日首发或近日上架销售。

老百姓大药房上海门店员工今天说，他们于昨晚收到通知说可以首发售卖冠病自测产品的消息，但目前还无法购买，需要先登记预约。具体到货时间还不确定。价格是20支596元（人民币，下同，118新元）。

有电商平台负责人透露，万孚生物产品在医院中标价每支16.8元，零售平台售价应该在此浮动，但具体价格以实际到货后，厂家及政府价格管控为准。

面对疫情在多地扩散，中国官方正在调整检测策略，继前天宣布在核酸检测基础上增加抗原检测作为补充后，中国国家药监局昨天发布通告，批准南京诺唯赞、北京金沃夫、深圳华大因源、广州万孚生物、北京华科泰生物的冠病抗原产品自测应用申请变更。自此五款冠病抗原自测产品正式上市。

业内人士分析，此次“注册变更”的核心在于，不再限定相关检测试剂“仅由专业技术人员使用”，其使用范围将被进一步扩大，包括可用于居家自测、社康检测等其他场景，这将有助于应对当前传播得越来越快的疫情。