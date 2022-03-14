王大忠履新解放军北部战区海军司令员

中国官方媒体报道显示，王大忠已任解放军北部战区海军司令员。

据中国央视新闻报道，中国海军第39批护航编队本月9日完成亚丁湾、索马里海域护航任务，停靠青岛某军港。报道画面显示，北部战区海军司令员王大忠出席战区海军举行的欢迎编队凯旋仪式。

据《北京青年报》旗下微信公众号“政知圈”报道，公开资料显示，1987年9月，王大忠以海军航空兵第二师六团中队长的身份，入学海军广州舰艇学院首届“飞行员舰长班”。

王大忠曾长期在北海舰队服役，先后在济南舰、哈尔滨舰、青岛舰任副舰长、实习舰长、舰长等职。

王大忠还曾参与中俄“海上联合-2013”军演。据《河南商报》报道，在2013年7月间举行的“海上联合—2013”中俄海上联演中，王大忠以“中国海军海上编队指挥员”的身份亮相，指挥多兵种参与联演。

2015年夏季，王大忠赴海军总部任职，出任参谋长助理，随后升任海军副参谋长；2018年6月调任军委后勤保障部副部长。

自2015年底军改后，王大忠是北部战区海军第五任司令员。首任司令员袁誉柏2017年1月升任南部战区司令员，是首位担任战区司令员的海军将领，同年当选十九届中央委员，2019年晋升海军上将军衔。

北部战区海军第二至四任司令员张文旦、李玉杰、胡中明，此后都出任海军党委常委，担任海军副司令员或参谋长。