广东惠州海域4.1级地震 香港多区市民有震感

广东惠州市惠东县海域今天（14日）凌晨发生4.1级地震，香港多区市民报告有震感。

综合央视网、香港星岛日报及香港01报道，中国地震台网正式测定，3月14日02时28分在广东惠州市惠东县海域发生4.1级地震，震源深度25千米。

香港多区都有市民称凌晨约2时30分感到地震，纷纷在社交媒体上查问和分享感受，有人声称从睡梦中惊醒，目睹家具震动等。

香港天文台凌晨3时16分说，据初步分析，凌晨2时29分中国大陆东南部近岸发生一次4.1级地震，震中位于北纬22.51度，东经115.04度附近，即香港之东北偏东约92公里。

香港天文台接获超过8000名市民报告，称感到轻微震动，震动维持数秒。初步分析显示香港的地震烈度为修订麦加利地震烈度表的第IV(四)度，即悬挂的物件摆动，门、窗、碗碟发出响声。

报道称，在地震震央附近有大亚湾核电厂及岭澳核电厂两座核电厂，两者与震央的直线距离仅约50公里，有香港市民对地震是否会影响到核电厂的安全感到担忧。

香港天文台提供的实时辐射水平资料显示，香港设立的12个环境伽马辐射水平监测仪，在地震发生后录得的平均剂量均处于正常平稳状态。

除了香港，微博上也有大陆民众称深圳和广州等地都感觉到震动。离震央156公里的澳门也不例外，当地气象局称约一小时内接获四名市民报告感到震动。