张文宏：抗疫两年来最困难时期 是漫长冬夜还是倒春寒？

中国国家传染病医学中心主任、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏发文称，对于未来抗疫应有清晰思路，而不是整天争论是清零还是共存；他认为，近期中国继续采取社会面清零策略，对于将第五波疫情压制在完全可控的水平非常重要，但并不意味着会持久性采取封城和全检测的策略。

以精准防控闻名的上海向来被视为中国城市中的“防疫模范生”，但奥密克戎毒株流行以来，上海面对的清零压力与日俱增。

上海市卫健委今早通报，截至13日午夜，新增本土确诊病例41起和无症状感染者128起。

张文宏今天（14日）在个人微博发文说，中国国内这波疫情目前处于指数级上升初期，由于短期内出现大量病例，全国各地难免显得有些慌乱，上海也不例外。上海的精准防控在这次奥密克戎BA.2传播之际，由于发生突然，启动晚，病毒快，目前仍处于与病毒的并跑阶段，感到非常吃力。

他写道，平时最有特点的上海温度似乎随着抗疫的紧张度上升而有所下降，和病毒的争斗会长久持续下去，但防控的节奏不能乱，对下阶段防控的信心不能丢失。当前上海虽然没有停摆，生活都在继续，但生活节奏已开始慢下来，并对重点区域开始进行精细的管控与筛查，相信奥密克戎BA.2再快，也会受制于生活节奏的慢下来。

他还提到香港第五波疫情说，他昨天和香港大学的病毒学家讨论数小时，对未来有几项高度一致的看法。

首先是病毒的毒力明显降低，香港这轮疫情死亡的病例除了年纪大是高风险因素外，绝大多数有明显的基础疾病。换句话说，免疫功能正常，打过疫苗的，无论何种疫苗，只要是加强过的，基本都没事。

其次，他们统计的上海近六个月收治的2266起病例中，大多数是海外输入性病例，94%打过疫苗。2266个病人中重症只有0.1%，没有危重症和死亡病例。可以理解为打了疫苗仍有突破感染的机会，但重症率与死亡率低于流感。

第三，香港、新加坡和英国数据都显示，不打疫苗不一定有事，但有事的绝大多数都是没有打过疫苗的。根据死亡率分析，接种一剂或未打针人士的整体死亡率是2.03%，相较接种两针人士的0.09%，有23倍的差别。

第四，英国媒体报道称冠病在英国的致死性已经低于流感。由于奥密克戎已经变得很温和，在实现了广泛接种和自然感染率的国家，冠病现在可能甚至没有流感那么致命。

但他强调，这些都不是躺平的理由，对于未来抗疫应有很清晰的思路，而不是整天在争论是清零还是共存。

他认为，病毒的病死率已经很低很低，但中国如果现在迅速开放，会引起短时间内大量人群的感染，即使再低的病死率也会造成医疗资源挤兑和社会生活的短暂休克。

同时，中国现在高龄和患有基础疾病的人群中，相当高的比例由于害怕疫苗接种的副作用，还没有充分接种，一旦普遍感染，后果不堪设想，他认为下阶段要对这部分人群做好保护。

另外，通过最近各地的疫情应对情况看，无论是在心理上还是社会资源的配置上，还没有做好应对大量病例同时出现的准备。现在全面开放一定会出现医疗资源挤兑，造成难以预计的过度死亡。

因此，他认为，近期中国继续采取社会面清零策略，将传播极快的奥密克戎第五波疫情压制在完全可控的水平是非常重要的，但这并不意味着会持久性地采取封城和全检测的策略。

他强调，“凡是持久的，必是温和的与可持续的”，要借助此次一定会到来的社会面清零所带来的难得的机遇期与窗口期，准备好更为完备、智慧、可持续的应对策略。

这些策略包括：老年人普遍的第三针接种，以及更好的疫苗与疫苗接种策略，可以广泛供给的口服药物，可以负担得起的广泛提供的居家检测试剂，得到有效训练和预演的分级诊疗策略，未来居家隔离的流程，下一次更大规模输入与本土疫情叠加时所需的完整防控体系和充足医疗资源的准备等。

他最后写道，这次疫情来的很突然，与其说是冬季还没有过去，还不如说是一次倒春寒，“但当我们看清了前方的道路和必将到来的春天，又有什么可以畏惧的呢？”