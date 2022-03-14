密切接触者无人跟进 民众斥港府防疫只做门面工夫

香港自第五波冠病疫情暴发，多名冠病确诊者投诉当局的防疫措施及政策。

据东网今天（14日）报道，有人指家人中招后无人跟进密切接触者，认为当中会构成防疫漏洞，并申诉每日的疫情公布只是“门面工夫”。另有人入住隔离酒店时，职员不懂计算隔离日，因此不派发快速测试包，又称在隔离期间感到“孤独恐惧”和“精神都有些乱”。

一名民众余先生认为，当局的防疫措施有漏洞。他说，其31岁的同住儿子于上周四（10日）经快速测试确诊后，送院接受治疗。不过他作为同住家人，却一直未收到检疫通知，坦言当局“连有多少密切接触者也不知道”，因此认为会造成漏洞，又申诉政府每日的疫情公布只是“门面工夫”，染疫人数恐怕不准确。

香港卫生署回复说，已入院的人士若确诊，医管局会向当局呈报，以便作出流行病学跟进工作。

一名已接种两剂冠病疫苗的刘先生说，他上周一（7日）收到信息证实经核酸确诊，之后以短信的连结呈报个人资料，上周四便收到通知入住旺角帝盛酒店隔离，不过他确诊后的第六天，即上周六（12日）询问酒店经理索取快测包时，对方指要在酒店住满第六及七天才可做快测。刘先生说，隔离酒店职员对防疫措施不熟悉，不懂计算隔离日。他又指，在隔离期间感到孤独，“精神都有些乱”。