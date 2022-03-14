台经济部长：华硕已着手处理从俄疏散事宜

针对乌克兰副总理兼数码化转型部长费奥多罗夫（Mykhailo Fedorov）本月10日在推特发文呼吁台湾个人电脑制造商华硕终止在俄罗斯业务，台湾经济部长王美花今天（14日）回应称，华硕已在进行相关业务和人员疏散处理。

据台湾《联合报》报道，王美花今天说，针对俄乌战事，台湾和国际上的民主国家站在一起，已提出政府的相关措施，但针对个别公司，经济部不方便评论。不过她称，就她了解，华硕第一时间在进行相关业务和人员疏散的处理，关于乌克兰副总理的喊话，公司应会对商誉做整体考量。

费奥多罗夫在推特公开寄给华硕董事长施崇棠的公开信中，呼吁华硕终止与俄罗斯的任何关系，并暂停在俄罗斯的运营业务，不再提供俄罗斯硬体和电子供应以及相关技术服务。

费奥多罗夫称，现在是华硕负起责任，做出抉择的时刻，人民的性命比任何时候都仰赖华硕的决定。

费奥多罗夫也在另一条帖文补充道，“俄罗斯人在道义上没有权利使用华硕精湛的技术”，这些技术是为了和平而存在，而非战争。

费奥多罗夫的公开信在推特上发出后，华硕对此仅表示“不予回应”，造成大批网民涌入华硕面簿官网对华硕的态度表示谴责。

路透社分析称，对于任何一家主要的台湾公司来说，俄罗斯都不是一个大市场。不过根据华硕最新季度的报告显示，华硕确实有一个俄罗斯全资拥有的销售部门，即使华硕在世界各地都设有类似部门，而且在乌克兰也设有产品支持部门。

另据中时新闻网报道，据了解，台湾外贸协会本月11日公布的撤侨信息显示，台湾在乌克兰的微星、华硕等科技大厂的运营都已受到冲击。对此，台湾行政院会提供专案补助，贸协也会视情势的发展变化，于战事平定后，协助台商重返市场。