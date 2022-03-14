台经济部长：供电设备故障率有所改善

近日台湾频繁出现小规模停电，台湾经济部长王美花今天（14日）说，台电全台开关设施有上百万小零件，因天候、设备维护、老旧等因素，难免都会故障，但和其他地区相比表现较佳，停电次数已从2012年的2万1000次，降至去年约9000次。

据联合新闻网报道，王美花今天上午列席立法院经济委员会就“俄乌战争影响全球能源与原物料供需，对台湾之冲击与政府因应之道”进行报告，并备质询。

近日台湾的万华、台南、汐止、南投等地都有停电事故，停电原因不一，包含线路变压器、开关故障、馈线开关坏掉等。

王美花会前接受媒体访问时说，关于相关故障，去年和前年就已经注意到，台湾供电设备故障率与其他地区相比状况，停电次数从2012年有2万1000次，去年已降到9000次左右；近年都有在改善，当然需持续精进加强，每次故障原因也不太一样。

王美花举例，昨晚万华青年公园一带停电是开关太潮湿造成短路，台电员工已于第一时间进行修复；南投停电事故则因电线杆发生火花，经民众通报，台电进行修复过程中有短暂停电。

王美花说，台电都有统计停电次数和时间，“平均算起来是几秒钟的事情”，供电开关设施散布全台，有上百万小零件，因天候、设备维护、老旧因素等，难免都会有故障停电状况，并强调和其他地区相比，台湾故障比率表现较好，“但是会再把它做得更好”。