中国银保监会：警惕过度借贷营销诱导

中国银保监会消费者权益保护局今天（14日）发文提醒消费者远离过度借贷营销陷阱，防范过度信贷风险。

据澎湃新闻报道，中国银保监会消费者权益保护局发布《关于警惕过度借贷营销诱导的风险提示》。银保监会提到，一些机构存在一些问题，包括诱导消费者办理贷款、信用卡分期等业务，侵害消费者知情权和自主选择权；诱导消费者超前消费；诱导消费者把消费贷款用于非消费领域；过度收集个人信息，侵害消费者个人信息安全权。

银保监会称，要警惕营销过程中混淆概念，诱导消费者使用信用贷款等行为，比如，以“优惠”等说辞包装小额信贷、信用卡分期服务；或是价格公示不透明，不明示贷款或分期服务年化利率等。另外，在挖掘用户的“消费需求”后，不顾消费者综合授信额度、还款能力、还款来源等实际情况，过度营销、诱导消费者超前消费，致使消费者出现过度信贷、负债超出个人负担能力等风险。

对此，银保监会消保局提醒消费者要了解消费信贷的有关政策和风险，防范过度信贷透支消费风险，提高法律意识，保护合法权益，并提出了三个对策。一是坚持量入为出消费观，合理使用信用卡、小额信贷等服务；二是从正规金融机构、正规渠道获取信贷服务，不把消费信贷用于非消费领域；三是提高保护个人信息安全意识。