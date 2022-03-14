中国京东拟以90亿元人民币收购德邦物流

中国电商龙头京东集团旗下京东物流已透过其间接全资附属公司以90亿元（人民币，下同，19亿新元）收购德邦物流约66.5%已发行股本，收购完成后德邦将成为京东物流附属公司。

据路透社报道，京东物流刊登在港交所公告的显示，交易完成后，德邦财务业绩将并入京东物流；京东物流将对德邦全部已发行、无限制及可买卖股份（不包括由德邦控股持有的德邦已发行及无限制股份）发出强制性全面收购要约，每股价格13.15元。德邦物流在上海交易所上市，最近收市价为12.66元。

德邦是一间以客户为中心的一体化物流公司，于中国提供零担运输、整车运输、快递服务及仓储管理等广泛解决方案。

京东物流财报显示，公司2021年非国际财务报告准则（Non-GAAP)亏损12.3亿元，上年为盈利17.9亿元。因可转换可赎回优先股公允价值变动亏损增加，冠病相关政府支持优惠减少，以及致力加强和扩大物流网络。

德邦物流此前发布业绩预报，公司2021年净利润预计减3.78-4.91亿元，同比降67%-87%。业绩预减系外部整体景气度有所下降以及大件运输领域竞争加剧，全年油价处于高位对利润产生不利影响，以及系列内部策略因素。

京东物流周五收跌2.9%，报19港元；德邦物流此前已于3月7日停牌。

