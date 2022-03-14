台幻象战机坠海停飞待检 空军否认执行驱离大陆军机任务

台湾空军一架单座幻象战机今天（14日）早上在台东外海失事；有台湾媒体引述军方消息报道称，涉事军机当时在执行“驱离中国大陆军机”的任务，但台湾空军随后称，媒体报道是错误内容，战机当时是进行例行训练科目。

台湾空军称，已组成专案小组赴台东志航基地，以厘清事件肇因。为确保战机安全，已下令所有幻象战机停飞进行天安特检。

台湾《联合报》《自由时报》等媒体报道，台湾空军七联队政战综合科长黄鼎翔中校证实“涉事军机当时在执行驱离大陆军机的任务”的消息，他还说，此次任务有两机战机同行，另一架军机已平安返回志航基地。

报道引述一名退役军官称，大陆军机进入台湾西南防空识别区，都由嘉义F16、台中IDF及新竹幻象2000执行空中跟监驱离，任务结束后大多随即转场台东志航基地，因应任务需求，也会派驻到志航基地，因为该地距离西南防空识别区较近。

另据台湾中时电子报及ET today新闻云消息，对于上述报道，台湾空军称是错误内容，该战机当时是进行例行训练科目，同时也结合战训任务。

空军下午澄清说，有媒体在医院突然问黄鼎翔中校，失事的幻象是否在执行大陆军机驱离任务，黄的回答“对！对！对”导因于没听清楚问题，回答并不正确，且黄鼎翔也不是被授权的新闻采访对象，请媒体不要引用错误内容。

空军官员称，幻象战机驻地在新竹基地，该机是到台东志航基地轮训，今天任务是在空警戒，并非外传紧急升空拦截大陆军机，东部空域附近也没有无大陆军机出现。

另外，针对此次事故，台湾总统府发言人张惇涵今天早上说，国防部长邱国正已于第一时间向总统蔡英文报告，蔡英文指示救援优先，同时指示国防部对于机体相关搜寻任务持续进行，并进一步厘清事故原因。

台湾媒体称，今天这起意外是1997年台湾空军接装幻象战机以来第八次事故，共七人获救、五人殉职，战机折损六架，现存54架。