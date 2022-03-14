林郑月娥：抗疫多手段 现无意再收紧社交措施

香港第五波冠病疫情暴发，特首特首林郑月娥今早（14日）在疫情记者会被问到，有报道指堂食将每桌收紧至一人，是否会考虑再收紧社交距离措施。林郑月娥回应指，抗疫有多手段，需吸取教训，重点是要减少死亡及重症病例，并强调再收紧社交距离需小心慎重，目前无意再那么做。

据香港01报道，林郑月娥说，虽然有私人医院愿接手长者暂托中心提供服务，但照顾人员仍短缺，正努力在香港及中国大陆招聘。

林郑月娥说，早前香港大学研究评估提出四项措施减少死亡病例，最有效为使用口服药，其余三项包括增加床位、推动疫苗接种及再收紧社交措施，其中增床位及接种已进行中，但再次收紧社交措施需要小心考虑，因相信民众会有意见。她称港大团队提及上述四项措施能做到三个已十分理想，因此考虑到民众心理状况、精神健康，会慎重处理社交距离措施事宜，上周也已按民众诉求重开理发店。

她重申，目前并无考虑再加重社交措施，并表示目前收紧社交距离措施已经是两年几以来最严格，她需要考虑社会和民众接受程度，不会贸质贸然再推出社交距离措施。她再三强调，即使目前疫情有平稳及稍稍下降迹象，但目前不是放松的时候，呼吁即使民众有抗疫疲劳亦应忍耐及减少外出。

林郑月娥还提到，年长者暂托中心功能在分流、分层抗疫上担当重要角色，轻症年长者可离开医院安置在暂托中心，让医护人员观察一段时间，防止轻症变为重症，目前彩云道及石硖尾体育局已启用，使用率较佳，未来将不断扩大，包括启德邮轮码头1200张床及另外七个体育馆。

她称，目前有两间私营医院愿承接暂托中心营运，即调派医护团队进驻，最难解决仍是照顾人员人手问题，因医护人员可观察病人身体状况并提供治疗，但部份年长者或需个人照顾或喂饭等。她指，当局已在香港及中国大陆努力招聘照顾员，但目前人手不足以同时间启动设施，目前已建好设施、甚至已装好病床，但要有足够照顾人员才可启用。

食物及卫生局局长陈肇始补充，两间私院已表示有意承接暂托中心营运，期望该两间中心可于本周启用，其他私院也表示正了解状况，并称暂托中心未来会提供有中医服务。

被问及中国大陆在医院增设机械人协助抗疫工作，香港是否会参考做法节省人力时，林郑月娥称会因地而异去应用科技，并指过去四、五年港府加大增拨资源予科创企业，抗疫中的科技应用也十分广泛，更已有相关产品清单，目前已向各部门及机构传阅，方便其选用。

