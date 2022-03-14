彭博：中国的封城措施或重创过半GDP

中国疫情持续严峻，14个省份被列为中高风险地区；彭博分析，若中国对这14个省份采取大范围封城措施，将重创中国国内生产总值（GDP）的54.4%。

据彭博社引述彭博经济最新研究报告显示，中国目前有14各省份的疫情处于中高风险水平，这些省份约占中国全国GDP的54.4%。澳新银行经济学家也认为，随着中国其他地方的病例激增，中国一半GDP和人口也将受到最新一波疫情影响。

澳新银行大中华区首席经济学家杨宇霆（Raymond Yeung）今天（3月14日）在一份声明中说，中国其他城市可能会效仿深圳的做法，而如果封城时间越长，中国的经济增长将受到更大影响。他预估，如果沿海和东北的主要省份效仿深圳的做法，封锁一周，经济成本可能达到0.8个百分点。

野村控股也认为，中国清零的经济成本很高，市场参与者可能对今年的增长前景过于乐观，该银行预计中国今年的GDP增长 4.3%，远低于经济学家普遍预测的5.2%。

虽然深圳的GDP仅占全国产出的2.7%，但该市是腾讯控股和华为等科技巨头的总部所在地。苹果公司的供应商富士康，它的中国总部就设在深圳。富士康已停止了在深圳的业务，包括一个生产苹果手机的工厂，以应对深圳的封城。

中国大陆昨日（13日）新增1337例冠病本土确诊与788例本土无症状病例，其中，吉林省疫情仍最严重，广东、上海与河北等地数据也靠前。

由于深圳冠病确诊病例激增，当局从昨天起对深圳实施封城措施，为期一周；上海则停课并关闭城际公共交通服务；而吉林省的东北工业重镇长春市也从上周起实施封城。