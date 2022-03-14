港专家：香港冠病死亡率高是可预见的悲剧

香港第五波冠病疫情仍未见缓，冠病患者死亡率高；港大医学院微生物学系临床助理教授薛达（Siddharth Sridhar）形容这是一场“可预见的悲剧”（predictable tragedy）。

薛达今天（14日）在面簿发文剖析香港冠病死亡率高的原因。他将香港与其他同时在经历奥密克戎疫情浪潮的高收入水平国家，包括新加坡、南韩、英国、美国、丹麦和新西兰作比较，各地病例七天滚动平均值整体均飙升至非常高的水平。不过，以每100万冠病患者死亡病例而言，香港情况是最糟糕的，每100万起病例有35人死亡，比其他地区高出至少2.5倍以上。

他认为，香港疫情严峻的近因当然是具高度传染性的奥密克戎变异毒株，但香港拥挤的住房环境更使住家之间的传播不可避免。

他续称，事实也证明，将安老院与社区疫情隔离开来是近乎不可能的，易受感染的年长者亦集中在密闭室内空间，可预见的是这些年长者就会受到冠病具破坏性的影响。因此，香港安老院舍疫情的爆发就成为香港死亡率居高不下的原因。

薛达认为，香港高死亡率的另一个原因是疫苗接种率。他说，虽然香港的情况很极端，但拥挤的生活条件、安老院的爆发和大规模的奥密克戎疫情爆发也存在于其他城市，但香港的冠病死亡率却偏高。他说，时至今日，香港80岁以上的老人中只有54.6%接种了疫苗，年长者疫苗接种率低是香港控制第五波疫情失败的原因。

他续称，由于大多数港人在第五波前未曾受过感染，除了接种疫苗以外，没有其他抗体途径。他也提到，要应付疫情，就要为长者接种苗、储备抗病毒药物、以及在安老院舍和社区药房及诊所部署抗病毒药物，护理必须分散、减少高度集中。