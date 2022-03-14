上海昨日新增38例 网传六院医务人员发生肢体冲突属实

上海今天（14日）新增38例确诊与无症状感染者，另外当局确认网传第六人民医院医务人员发生肢体冲突，当局也回应称确有此事，有关具体情况正在深入调查当中。

据澎湃新闻报道，上海市卫生健康委副主任陆韬宏在今天的疫情防控工作新闻发布会上透露，上海新增报告四例本土确诊病例和34例本土无症状感染者。

今天报告的四例确诊病例是在相关风险人群筛查中发现。34例无症状感染者中，25例在集中隔离管控中发现，其余为相关风险人群筛查发现，均已闭环转运至上海市公共卫生临床中心隔离治疗或隔离医学观察，目前情况稳定。

另外昨日网上流传上海第六人民医院的视频，申康医院发展中心主任王兴鹏也予以回应。他说，经调查市六医院有关医务人员确实发生了肢体冲突，有关具体情况正在深入调查当中。

他也说，已经注意到医护人员反映的一些具体情况。在医院突然进行封闭管理期间，广大医护人员不仅仍要承担大量的住院患者救治工作，同时又面临疫情突发处置的繁重任务，工作强度和压力都很大。因此他们已经督促医院尽最大的努力，做好医护人员的关心关爱和医疗服务保障工作。

3月6日，市六医院在对全院全口径人员进行例行核酸检测时，发现一名由外省来沪就医住院病人核酸检测结果异常。医院当即按有关防控程序开展全院封闭管理。封闭管理期间，医院先后在重点区域的人群中又陆续排查出一些核酸检测结果异常人员，均第一时间向疾控部门做了报告。

对疾控部门复核确认阳性人员的情况，均已由相关部门及时向社会作了公布，并转运到市公卫中心治疗进行进一步治疗，有关密接、次密接等人员也已落实隔离措施。