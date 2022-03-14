下午察：沪深抗疫失守牵动大局

中国这一波疫情来势汹汹，单日新增病例屡创2020年初以来新高，无症状病例也持续高位增加。

从3月初以来，在短短11天内，就从3月1日的每日119起病例飙升到3月12日的每日3122起。中国国家卫健委今天（3月14日）公布，单日新增1337起有症状确诊病例，今年为止累计确诊病例已逾9000起，超过2021年全年8378起病例总数。

作为一线城市，上海和深圳的抗疫战况尤受关注。一个是东部直辖市，另一个是被视为“准直辖”的南大门。沪深原被视为“防疫模仿生”，但近日抗疫防线失守，成中国疫情灾区。

跟其他国家和地区上万起单日新增病例数相比，深圳、上海甚至新增病例最多的吉林省，情况都不算严重。但放置在中国坚持动态清零的大背景下，破百破千的新增病例迅速拉响警报。

深圳市疫情防控指挥部昨晚发布公告，要求即日起至星期天（20日），全市停止一切非必要流动、活动。全市人员非必要不离深，确有特殊需要者须出示24小时核酸检测阴性证明，形同封城。

在深圳南山区一封控小区，医护工作人员今天（14日）逐家逐户上门为居家隔离市民做核酸检测。（中通社）

上海虽然未按下“暂停键”，从昨天起已加码防疫管控，相当于按下了“放慢键”。中小学改为上网课，鼓励有条件的企业居家办公，市民非必要不离沪，离沪抵沪均需持有48小时核酸阴性检测证明，上海市客运站也全部暂停营运。

沪深同面对香港因素

沪深均是中国高度开放的一线城市，也都是对外口岸城市。一般相信，香港疫情持续严峻，给沪深疫情防线构成了重压。

深圳与香港仅一河之隔，可说是香港在大陆联系最为紧密的城市。深圳电视台报道说，深港一体的地缘因素是这波疫情难以明言、却最为棘手的原因之一。

香港《明报》今天也发表社论指出，来往深圳的人员来自五湖四海，频繁交往也是感染源之一，这一波疫情深圳所处的位置，也充分说明其“腹背受敌”的处境。

北面的东莞和南面的香港，先后出现大规模染疫，住在东莞每天往返深圳上班的人不知凡几。香港跨境货车司机以及从香港到深圳“避疫”的为数不少，更难防范的是从香港到深圳“逃疫”的偷渡客。

据澎湃新闻报道，在深圳卫健委每天发布的数据中，境外输入病例中大部分为香港输入。以今天公布的数字为例，深圳报告新增境外输入确诊病例26起，香港占了24起。

上海虽然距离香港较远，航线联系却十分密切。

据中国媒体《财经》报道，航班管家提供的数据显示，从3月4日至3月10日，上海共接纳207班港澳台和国际航班，其中39班来自香港。一周39班，意味着平均每天有超过五班来自香港的航班入境上海。

有民航业内人士指出，大陆与香港之间的航班不实行“五个一”和“熔断”制度，当前深圳和珠海对香港陆路入境内地的总人数实行总量控制，在此背景下，上海、北京等与香港保持通航的大陆城市涌入了大量在港居住的中国公民。

据上海市卫健委官网数据显示：截至3月10日24时，累计境外输入性确诊病例在院治疗612起，其中481例来自香港，占比接近八成。

上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室11日发布消息证实说，疫情涉及华亭宾馆管理疏漏。华亭宾馆被用于境外入境人员隔离，官方没有证实该宾馆是否被用作港人隔离酒店，但有网文称，到上海隔离的香港人阳性比例者很高。

上海居民在一个核酸检测中心接受检测。（路透社）

上海“精准防控”受质疑

有别于中国一些省市，上海坚持分类分区精准落实防控措施的“精准防疫”，而非简单化的一刀切大规模封控。

一度让人津津乐道的是，在这个人口约2487万人的直辖市，小至一家面积仅20余平方米的奶茶店一度被列为上海中风险地区，说明了通过科学分析研判、精准施策，完全可以将波及范围尽可能缩小，把给民众生活带来的不便降至最低。

不过，在上海疫情恶化后，网上传出“东部某直辖市”被批评的截图，却又没说明出处。

主张精准防控策略的上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏医生今天在微博发文解释，上海的精准防控在这次奥密克戎BA.2传播之际，由于发生突然，启动晚，病毒快，目前仍处于与病毒的并跑阶段，感到非常吃力。

上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏医生。（互联网）

他信心喊话说，在对病毒传播的迅速遏制与较大面积的管控中，平时最有特点的上海温度似乎随着抗疫的紧张度上升而有所下降，但防控的节奏不能乱，信心不能丢失。他也说，上海生活节奏已经开始慢下来，“并且迅速对重点区域开始进行精细的管控与筛查。”

深圳“城中村”密度高

人口约1700万的深圳，同样双线作战，一边内防反弹，一边外防输入。在内防方面，“城中村”因人口密集而成抗疫难题。

深圳电视台报道，网上热传的《北上广深港人口密度对比》图显示，北京人口密度1334人/平方公里，上海3932人/平方公里，深圳是8791人/平方公里，是国内人口密度最大城市，超过了香港的6781人/平方公里。

深圳人口密度最高的是城中村，曾有“十万码农住大冲”的段子，造就了科技园的产业繁荣。随着城市更新，现在深圳城中村数量逐步减少，而上沙、下沙、沙嘴、沙尾一带便成了城市中心少数的未拆迁的城中村，相对低廉的租金和便捷的交通成为了蓝领和年轻白领的最佳选择，应该算是深圳人口密度最高的区域之一。

报道说，据不完全统计，这一带居住人口超过10万之多，人口之密集使其成为奥密克戎重点攻击区。为了快速切断传播链条，只能选择封控。

损及产业链供应链安全

冠病疫情突现几何级暴发，让上海、深圳摔了一跤，制造业重镇东莞同样按下“暂停键”。路透社今天分析指出，再加上俄乌战事推升全球能源价格上涨，内忧外患下，部分海外投行关注中国今年5.5%左右的增长目标能否实现。

报道也说，中国全国大范围的疫情扩散对服务业消费领域的损害立竿见影，尤其是受波及的长三角、珠三角，部分企业工厂不得不停工停产，直接损及产业链、供应链安全。

苹果公司零部件供应商台企富士康已将暂时关闭在深圳的业务。据台湾《经济日报》报道，今天上午已有不少台湾科技业公告深圳工厂停工，包含IC载板暨印刷电路板（PCB）大厂欣兴、臻鼎、软性铜箔基板（FCCL）业者台虹，连接器厂良维、冲压件厂钜祥、机构件厂新至陞，电源供应器厂全汉等。

深圳居民昨天（13日）排队接受核酸检测。（法新社）

此外，深圳也是腾讯和华为等多个中国科技巨头的总部所在地。

花旗银行策略报告认为，对金融中心上海实施更严格的限制措施，以及对科技公司聚集地及富士康所在地的深圳进行封城，可能会进一步加剧供应链的压力，尤其是全球科技供应链。

野村最新报告认为，中国经济可能再次受到严重打击，越来越多的城市正在关闭面对面的服务领域，旅行变得越来越困难，建筑项目和一些制造业活动可能会暂停，“我们认为中国今年5.5%左右的GDP增长目标越来越不切实际。”

另据彭博社报道，澳新银行经济学家估计，随着冠病病例增多，中国一半的GDP和人口将受到最新疫情的冲击。

澳新银行大中华区首席经济学家杨宇霆今天在报告中说，如果沿海和东北的重点省份效仿深圳的做法封城一周，那么经济代价可能达到0.8个百分点。澳新银行预测今年中国GDP将增长5％，低于政府5.5％左右的目标。

野村控股也表示，中国疫情清零策略的经济成本很高，该行预计GDP将增长4.3％，远低于经济学家普遍预测的5.2％。

既要保人命，也要稳经济、稳社会，这是全球多国政府都面对的抗疫两难。金融中心上海和科技重镇深圳在这波疫情中失守，更突显了中国动态清零政策的艰难。可预见的是，中国在近期内仍会坚持动态清零总方针不动摇、不放松的政策，未来如何走出清零、如何消除恐惧，相信将是中国避不开的一场更艰巨的硬仗。

张文宏对中国疫情做了这样的评断：还未做好应对大量病例同时出现的准备，现在全面开放一定出现医疗资源挤兑，但随着病毒的毒力明显降低，“消除恐惧是我们必须走出的第一步。”