中概股继续集体暴跌 摩根大通称阿里腾讯“不可投资”

在美上市中概股周一重挫，投资者对中俄关系亲密的担忧令本已受到监管和退市风险打压的股市雪上加霜。

据彭博社报道，纳斯达克金龙中国指数收盘下挫12％至2013年7月以来最低水平。阿里巴巴和京东ADR跌幅至少10％，拼多多暴跌21％。百度下跌8.4%。阿里巴巴收于2016年6月以来最低水平，今年累计下跌30％以上。

据报俄罗斯曾要求中国为其在乌克兰的战争提供军事援助，尽管中国否认了这一消息，但交易员仍担心北京对普京的亲近可能会引发全球范围内对中国公司的抵制，甚至是制裁。

其他负面消息包括腾讯据悉由于违反反洗钱规定面临创纪录罚款、深圳因为防疫将封城至少一周等。

Vital Knowledge的Adam Crisafulli表示，“市场对中国资产避之不及，觉得可怕。退市恐惧和疫情压力给所剩无几的多头带来双重打击。市场出现大规模抛售，就连乐观主义者都觉得现在太难了。股票估值可能很便宜，而且中国央行是少数在放松政策的央行之一，但这些对投资者来说还不够。”

令市场阴云更为浓重的是摩根大通分析师将京东、阿里巴巴、腾讯等至少10家中国互联网公司评级下调至等同卖出的水平，并称它们短期内“不可投资”。该行在3月14日的报告中写道，“由于地缘政治和宏观风险上升，我们认为许多全球投资者正在减少对中国互联网行业的投资，导致资金大量外流”。

在周一的亚洲交易中，恒生中国企业指数创出2008年11月以来最大跌幅，恒生科技指数下跌11％，创下该指数自2020年7月推出以来的最大跌幅。

Bank Julius Baer的策略师Leonardo Pellandini表示，“这么猛烈的抛盘虽然让人很想做出底部将至的判断，但我们觉得估值还没到底，市场还没有充分消化掉所有的坏消息”。

规模49亿美元的KraneShares CSI中国互联网ETF（KWEB）今年迄今下跌逾40%，相当于抹去了9年前上市以来的所有收益，包括股息在内。

“现在的问题是中国缺乏积极的催化剂，监管噪音继续对ADR构成压力，” Safehouse Capital投资组合经理Sharif Farha表示。“短期内，我们认为整体中国股票将继续面临卖压。从长远来看，强者将生存，并可能变得更强，更大。”

RBC Global Asset Management (UK) Ltd.的全球高级投资组合经理Jeremy Richardson表示，中国的投资环境存在高度不确定性，所以分散化投资很关键。