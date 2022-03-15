杨洁篪：中美应对话避免对抗 美应认清台湾问题敏感性

中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪周一（3月14日）在意大利罗马同美国国家安全顾问沙利文会晤，双方讨论了中美关系、乌克兰、台湾及新疆等问题。杨洁篪就中美问题强调中美应加强对话合作，避免冲突对抗，他还要求美国认清台湾问题的高度敏感性，不要在危险的道路上越走越远。

中国官媒新华社发布的通话内容称，双方就中美关系以及共同关心的国际与地区问题进行了坦诚、深入和建设性沟通，同意共同落实好两国元首共识，增进了解，管控分歧，扩大共识，加强合作，为推动中美关系重回健康稳定发展的正确轨道积累条件。

杨洁篪说，落实两国元首共识是中美关系最重要的任务。中国国家主席习近平提出新时期中美相处要坚持相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，为中美关系发展指明方向。拜登总统积极回应，作出不寻求新冷战、不寻求改变中国的体制、不寻求通过强化同盟关系反对中国、不支持“台独”、无意同中国对抗等重要承诺。

他提到，中国始终根据习近平提出的三原则看待和处理中美关系，希望美国将拜登作出的承诺落到实处。当前国际形势下，中美加强对话合作，妥善管控分歧，避免冲突对抗，符合中美两国人民利益。

在台湾问题上，杨洁篪强调，一中原则是中美建立外交关系的前提，也是中美关系的政治基础。他批评说，本届美国政府在台湾问题上作出坚持一个中国政策、不支持“台独”的承诺，但行动与表态明显不符。

他说，任何纵容支持“台独”分裂势力，企图打“台湾牌”搞“以台制华”的图谋都不可能得逞；要求美方认清台湾问题的高度敏感性，恪守一个中国原则、中美三个联合公报规定和美方所作承诺，不要在十分危险的道路上越走越远。

在新疆、西藏及香港等中美两国存在摩擦的领域，杨洁篪说，这些问题涉及中方核心利益，是中国内政，不容外部势力干涉。他还说，坚持求同存异，在妥处分歧之上架起合作桥梁，是“上海公报”发表50年来经过实践检验的中美正确相处之道。双方应以史为鉴，把握相互尊重的前提，坚守和平共处的底线，抓住合作共赢的关键。

就乌克兰问题，美国白宫的声明说，沙利文和杨洁篪就俄罗斯对乌克兰的战争进行了“大量的讨论”。沙利文向杨洁篪清楚表明，美国对中国与俄罗斯结盟深感担忧。如果北京对莫斯科入侵乌克兰提供帮助，北京将面临孤立和惩罚。

据新华社报道，杨洁篪说，乌克兰局势走到今天这一步，是中方不愿看到的。中方一贯主张尊重各国主权和领土完整，遵守联合国宪章宗旨和原则。中方致力于劝和促谈，国际社会应共同支持俄乌和谈，尽快取得实质性成果，推动局势尽快降温。各方应保持最大限度克制，保护平民，防止出现大规模人道主义危机。中方已向乌提供紧急人道主义援助，并将为此继续作出自己的努力。

他还说，应理顺乌克兰问题历史经纬和来龙去脉，正本溯源，回应各方合理关切。着眼长远，积极倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，鼓励相关各方开展平等对话，按照安全不可分割原则，寻求构建均衡、有效、可持续的欧洲安全机制，维护欧洲和世界和平。

杨洁篪还强调，中国坚决反对任何散布不实信息、歪曲抹黑中方立场的言行。

双方还就乌克兰、朝核、伊朗核、阿富汗等国际地区问题交换意见。