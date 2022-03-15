“70后”赵嘉鸣空降上海 成上海最年轻常委

“70后”官员赵嘉鸣被任命为上海市委委员、常委，他是上海市委最年轻常委。

据《北京青年报》报道，中共中央批准赵嘉鸣任上海市委委员、常委。经上海市委决定，赵嘉鸣任市委宣传部部长；周慧琳不再担任市委宣传部部长职务。

赵嘉鸣1972年10月生，江苏南通人，1995年10月参加工作，1997年11月加入中共，博士研究生学历，高级编辑。

公开资料显示，赵嘉鸣1990年9月至1995年10月在朝鲜金日成综合大学语言文学系公派留学，毕业后成为人民日报国际部亚太组助理编辑，从那时起至今，他在人民日报社工作了27年。

在这27年的时间中，赵嘉鸣担任过人民日报驻朝鲜记者站助理记者、记者，国际部亚太组编辑、亚太组副组长，驻朝鲜记者站记者，驻朝鲜记者站首席记者(正处级)等。

2007年6月，赵嘉鸣成为国际部主任编辑，当年8月成为人民日报社外事局正处级干部，2007年12月任外事局副局长。

赵嘉鸣2009年9月成为人民日报社对外交流合作部副主任，一年后升任主任。2016年11月，赵嘉鸣履新人民日报社国际部主任，2020年5月任人民日报社副总编辑，当时有媒体指出，他是人民日报社首位“70后”副总编 。

2021年6月，2021中国报业创新发展大会在四川成都召开。当时，赵嘉鸣以“牢牢把握主动权 加快挺进主战场”为主题进行了分享。

当时，赵嘉鸣提到，“人民日报始终将坚持正确的政治方向、舆论导向和价值取向，作为新闻舆论工作的灵魂。无论技术如何发展，主流媒体敢于引导善于引导的这一职责，任何时候都不能忘记，任何时候都不能偏离。”

如今 ，赵嘉鸣离开人民日报社，“空降”上海。

此番卸任上海市委宣传部部长的周慧琳，生于1962年10月，曾任国家广播电视总局副局长、党组成员等职，2018年5月任上海市委常委、宣传部部长，今年1月任上海市人大常委会副主任。