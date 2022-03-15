FBI特工提交中兴涉签证欺诈的证据

美国联邦调查局(FBI)的一名特工周一作证说，以研究签证被带到美国的一些中国公民在新泽西州为中兴通讯工作，这可能表明这家中国科技公司违反了缓刑规定。

据路透社报道，在达拉斯联邦法院的一次听证会上，FBI特工万德金（Marcus Wondergem）说，一些中国公民被带到美国，假称将在佐治亚理工学院教授张继昆（Gee-Kung Chang）的实验室做研究，但几乎没有在那里呆过，而是搬到新泽西州莫里斯敦中兴通讯附近的公寓。

在作证时，FBI特工万德金说他检查了佐治亚理工学院实验室的门禁记录，并出示了莫里斯敦的公寓租赁合同。

该证词可能支持对中兴通讯违反缓刑规定的指控。中兴通讯于2017年在达拉斯认罪，承认非法向伊朗和朝鲜输送美国技术，目前在美国处于缓刑状态。美国地方法院法官金基德（Ed Kinkeade）传唤该公司到庭，出席就其是否因涉嫌签证欺诈而违反缓刑规定举行的聆讯。

根据2021年3月公布的起诉书，张继昆和中兴通讯在新泽西州的前研究总监余建军被指控至少在2014年至2018年期间共谋将中国公民带到美国，在中兴通讯进行研究。

这些中国公民持J-1签证来到美国，持这类签证可在佐治亚理工学院这类机构工作和学习。

中兴通讯在这起签证案中没有受到指控，该案正在亚特兰大联邦法院审理。在周一的一份文件中，中兴通讯表示，美国司法部的观点是，该公司应对余建军的行为负责。

张继昆不认罪。余建军的律师拒绝发表评论。余建军的状况尚不清楚。中兴通讯称，他于2019年离开了公司。

