深圳二手房参考价升两成？中介否认

有市场消息称，深圳市住房和建设局开会计划上调大部分小区参考价，甚至有传闻称，“上调幅度达到20%”。不过，几大深圳房产中介机构向深圳住建局反馈的建议与传闻并不相符。

据新浪财经报道，一位中介机构高管透露，针对目前近3600个小区参考价的调整，中介机构向深圳住建局的建议是“既有上调，也有下降”，“上调幅度也仅在3%至5%的区间”。

中介机构透露：“我们几家机构其实平时也会交流，反馈的意见也是比较一致的。”据其介绍，各大中介机构的意见主要集中在两点：一是优化个别小区的价差，二是增大参考价清单范围。

该人士否认了“大部分小区参考价上调”以及“上调幅度达到20%”的传闻。他说，针对目前近3600个小区参考价的调整，中介机构的建议“既有上调，也有下降，但是比例暂不确定”。

在该人士看来，未来二手房参考价的调整会朝常态化的趋势发展。此外，其还强调，深圳楼市基调依然以稳字当头，即便上调或下降幅度都不会很大，因此即便政策出现调整，对于市场和购房者购房成本来说，影响也相对较小。

2021年2月8日，深圳在中国国内率先推出二手房参考价机制，对全市3595个住宅小区公布参考价格清单。彼时，官方介绍，成交参考价是在调查分析基础上，以二手住房网签价格为基础，参考周边一手住房价格综合形成的。

但不少购房者则发现，参考价普遍低于实际市场价，个别小区参考价深圳在市场价的基础上打了7折。