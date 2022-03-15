中国统计局：疫情对经济影响还需观察

中国国家统计局新闻发言人付凌晖说，中国部分地区疫情形势有所趋紧，客观上会对当地经济恢复造成一定影响。但是从全国来看，全国疫情防控形势还是总体稳定的，对经济的影响还需观察。

据澎湃新闻报道，付凌晖15日在新闻发布会上说，全国疫情防控形势还是总体稳定的，经济运行保持了基本平稳。从近两年中国疫情防控总体经验和情况来看，在疫情防控中已经积累了丰富的经验，采取的一系列措施也能够有效阻断疫情传播，对经济的影响会逐步得到控制。

他说，当然，因为疫情的变化还存在一些不确定性，下阶段对经济的影响还需要观察。

付凌晖强调，总的来看，中国经济韧性足、潜力大、空间广的特点还比较明显，保持经济平稳发展还有很多有利条件。

在经济表现方面，付凌晖介绍，在春节消费带动和支持服务业政策的共同作用下，1至2月份，中国服务业生产稳中有升，继续保持恢复性增长，服务业生产指数同比增长4.2%，比上年12月份加快1.2个百分点。

付凌晖介绍，服务业有所回升，一是春节和冬奥消费带动了相关服务业需求的释放，批零和住餐行业的恢复有所加快。1至2月份，批发和零售业生产指数同比增长5.9%，比上年12月份加快4.7个百分点；住宿和餐饮业生产指数同比增长8.2%，上年12月份同比是持平的，所以增速也是明显回升。

另外，企业数字化转型加快和疫情条件下线上需求的增加，带动了相关服务业增长。信息传输、软件和信息技术服务业生产指数增长16.3%，比上年12月份加快4.9个百分点。

他还介绍，房地产下行态势有所减缓。1-2月份，房地产行业生产指数同比下降3.1%，降幅比上年12月份收窄1.2个百分点。

不过他指出，与上年全年两年平均增速相比，1-2月份服务业增速还是有所放缓的。总的看，服务业增长还是低于疫情前的水平，表明服务业仍在恢复之中。

付凌晖说，当前，疫情对接触性、聚集性服务业的制约仍然比较明显，文化旅游、交通客运、餐饮零售等服务行业仍然比较困难。近期，多地疫情散发对相关服务业的不利影响也可能会加大。

