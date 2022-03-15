中国统计局：1至2月经济呈现暖意 后期走势仍待观察

中国国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖说，从数据上来看，中国经济呈现出了真正的暖意。

据澎拜新闻报道，中国国务院新闻办今天（15日）举行了2022年1至2月份国民经济运行情况新闻发布会。付凌晖在谈及如何评价1至2月份整体经济表现时作出上述说明。

他说，今年以来，随着稳增长政策发力，支持实体经济的力度加大，国民经济持续恢复，工业生产和投资消费增长加快，进出口增势良好，就业物价总体稳定，新动能成长壮大，民生保障有力有效，高质量发展稳步推进，积极变化明显增多。

他认为，主要表现在以下几个方面：一是主要生产需求指标回升、二是经济运行在合理区间、三是创新驱动态势明显、四是经济结构持续优化、五是高水平开放继续显效及六是民生保障不断加强。

付凌晖说，综合来看，在宏观政策发力和市场主体努力的共同作用下，1至2月份中国经济恢复的势头向好，为今年一季度开好局奠定了坚实的基础。

但他也指出，当前全球疫情扩散蔓延，世界局势动荡不安，地缘政治冲突加剧，外部不稳定不确定性在加大，中国经济恢复仍不均衡，部分地区散发疫情的影响仍在持续，行业企业地区有所分化，企业成本上升的压力仍在加大，小微企业经营困难仍比较突出，经济持续恢复的基础尚不牢固，后期走势仍待观察。

付凌晖还说，下阶段，要全面贯彻中央经济工作会议和《政府工作报告》部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放创新，推动高质量发展，确保经济行稳致远。

