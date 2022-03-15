中国专家：本轮疫情未来几周一定会得到明显控制

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友认为，中国这轮疫情未来几周一定会得到明显控制。

据界面新闻报道，吴尊友昨晚（3月14日）发文称，当前疫情形势十分严峻，但只要克服麻痹思想，再接再厉，坚持严防死守不松懈，扎实落实常态化防控的各项疫情防控措施，全国疫情形势在未来几周就一定会得到明显控制。

吴尊友认为，出现局部聚集性疫情多点同时发生的局面，主要有三个原因。从外围看，主要是受全球尤其是亚洲疫情高发的影响。2022年1月以来，中国大陆报告本土聚集性疫情明显增加，月均疫情起次数，是去年和前年的约十倍。境外输入病例主要来自周边国家和地区，如越南、韩国、缅甸、老挝、俄罗斯、中国香港等。

其次，奥密克戎变异毒株传染性强的因素也在起作用。中国近期疫情报告的新冠病例以奥密克戎变异株为主，约占80%。奥密克戎分为四个基因型，中国流行的主要是BA.2和BA.1.1。奥密克戎毒株BA.1的传播速度比德尔塔毒株增加约70%多，而BA.2又比BA.1传播速度高出60%多。

此外，由于中国约90%的人完成了疫苗接种，人群已经有一定的免疫力，同时，奥密克戎毒株致病相对较弱，这就使得相当比例的感染者没有症状或症状特别轻，难以发现，这给疫情防控增加了困难。“因此，这就需要我们的防控措施能够更加敏感地捕获疫情，并能更快、更准地做出反应。”吴尊友说。

吴尊友说，“动态清零”仍然是中国控制这次疫情的总方针，这要求各地能及时发现疫情、及时阻断传播、及时治疗病人，做到发现一起、控制一起、消灭一起，“‘动态清零’的灵魂是及时、准确、全部干净地斩断传播链，不让病毒继续在人群中传播扩散，把病毒消灭在疫情所在地。”

吴尊友强调，虽然中国当前面临的疫情形势十分严峻，但与奥密克戎毒株袭击欧美国家及周边国家时出现的单日新增病例数大幅度上升和死亡数继续增加相比，已经取得了疫情防控的巨大成功。

“在‘动态清零’总方针的指引下，只要我们克服麻痹思想，再接再厉，坚持严防死守不松懈，扎实落实常态化防控的各项疫情防控措施，全国疫情形势在未来几周就一定会得到明显控制。”吴尊友说。

中国大陆昨天新增3507起本土冠病确诊病例，1647起本土无症状感染者。