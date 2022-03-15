幻象停飞特检 台防长强调战备巡弋不中断

台湾空军一架幻象战机昨天失事坠海，台湾国防部长邱国正今天说，幻象战机已全面停飞执行特检，同时暂停F-16、IDF经国号等机型训练，但战备巡弋任务不会中断。

台湾空军昨天分别发生两起事故，包括台东志航基地幻象2000战机坠海、飞行员跳伞获救，及台南基地IDF战机战机降落时机腹左右轮胎压不足，战机轮刹器故障一度卡在跑道上。

据台湾《联合报》报道，国民党立委陈以信今天在立法院质询，两起事故是否凸显战备隐忧，未来是否有幻象战机的汰除计划等。

邱国正说，国防部对昨天事故表达遗憾，但不幸中的大幸是飞官安全，事发后他们立即展开飞安特检，幻象和其他飞机先暂停，对于战备巡弋任务不会中断，经过一周检查后，其他飞机就可以执行平常战训工作。

对于昨天的IDF战机事故，邱国正说，经了解是资深人员带一位资浅人员，在降落前发觉防滑刹车系统有问题、亮灯，假如人员熟练，操作踩刹车力度会拿捏，但也不能怪罪资浅人员，这代表最近一连串飞安事件是人为因素比较多，就算机械或天候造成，人员操控和训练方面也会有影响，国防部会持续强化。

他还说，目前幻象战机的妥善率为六成，达到标准，料件获得也没问题，外面传闻称料件不足，可以很确定事故不是因为缺件造成。至于幻象未来的性能提升与否，正在研议，如果价格高于采购其他，会衡量作出选择。

针对幻象战机停飞会否影响到侦巡中国大陆军机的任务，空军督察长柳惠千昨天在记者会上也称，不会因为任何一型机种故障或任务有所调整，就影响到台湾空防任务。

昨天幻象战机失事后，外传这架飞机失事前是在执行驱离大陆军机的任务，空军随后澄清说，当天任务并不是针对大陆军机，而是执行一般例行性战训任务。

根据台湾空军昨晚发布的大陆军机动态，昨天白天共有13架大陆军机进入台湾西南防空识别区（ADIZ）。