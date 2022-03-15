民调：七成受访台湾民众愿为保台参战

台湾国际战略学会及台湾国际研究学会今共同举办“乌克兰战争与台海安全”民调发表会，民调显示，若中国大陆对台采取军事行动，有70.2%受访者愿意为保卫台湾而战；另针对台湾军队延长义务役役期，有近七成（69.6%）民众表示支持。

据联合网报道，台湾的兵役教召制度最近成台湾人关注焦点。民调显示，对于号称“史上最硬”的后备军人教召新制，有70.4%的受访民众表示支持，有19.1%表示不支持。

民调发表会由台湾国际战略学会理事长王昆义主持，文化大学社科院院长赵建民、东华大学教授施正锋、台湾国际战略学会秘书长张明睿、台湾国际战略学会执行长罗庆生与谈。

赵建民指出，台湾与乌克兰绝对不一样，但有其相似之处，双方危机意识都非常低，且为政治考量故意刺激比较强大的一方。赵建民认为，台湾比乌克兰更危险，而台湾政府目前看起来并没有从这次乌克兰危机汲取教训，另从民调看来，台湾老百姓反而因乌克兰危机变得比较理性，比较现实评估问题。

根据民调，对于美国是否会在两岸发生战争时出兵协助台湾，有42.7%台湾民众认为美国会出兵协助，而有47.3%认为不会，两者差异不大，显示民众对美国出兵协助的态度分歧。若对照学会于2020年10月发表的台海安全民调，当时有半数以上民众认为美国会出兵协助台湾，相对高于本次调查，显示近两年台湾民众对美国派兵支援的信心有所改变。

未来两岸关系发展方面，77.3%民众认为应维持“和平往来”，仅16.1%民众认为应“抗中保台”。

民调还显示，61.6%民众不认同“今日乌克兰，明日台湾”说法，说明多数民意未将俄乌的紧张情势加诸在两岸关系上；至于乌克兰战争爆发后是否会引发中国大陆想加快统一台湾的步伐，民调显示有62.4%民众认为不会加快。

此民意调查委由山水民意研究股份有限公司执行，民调以全台地区年满20岁以上民众为调查访问对象，民调访问期间为3月11日至13日，共完成1076份有效样本数。