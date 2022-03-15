西安一病例瞒报致十多人感染被立案侦查

中国陕西省西安市一名冠病确诊病例因隐瞒病情自行服药，且出入公共场所导致十多人感染，被立案侦查。

西安市公安局未央分局昨天（14日）在官方微博通报称，西安市一名确诊病例姚某某当天被立案侦查。

警方通报说，姚某某3月5日曾与确诊病例同处西安市未央区开元路福建海鲜楼，在西安市防疫指挥部相关轨迹公布后，姚某某明知自己和确诊病例有轨迹交集，却未按照防疫措施要求主动向社区、单位报备，且在自身已出现明显不适症状后仍未报告疾控部门，自行服药并多次出入公共场所，致使十余人感染冠病。

警方称，姚某某行为触犯刑法规定，警方以涉嫌妨害传染病防治罪对其立案侦查。

另据中国央视新闻报道，中国公安部新闻发言人今天（15日）通报称，近期中国防控形势复杂严峻，公安部依法严厉打击隐瞒行程、扰乱诊疗秩序、编造散发虚假疫情信息、拒绝隔离治疗等涉疫违法行为，严厉查处网上制假售假、涉嫌非法入境输入疫情等违法行为，严厉打击扰乱医疗秩序、防疫秩序、社会秩序等各类违法犯罪活动。

西安市昨天新增六例本土确诊病例，西安市疫情防控指挥部今天称，为防止疫情外溢，西安市今起将加强离市通道管理。

西安市所有人员非必要不离市，确需离市的需持西安一码通绿码、48小时核酸检测阴性证明；中高风险地区所在区县人员原则上不能离市，因外出就医等特殊事项确需离市的，在此基础上还需持离市证明，经查验后通行。