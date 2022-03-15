吉林防疫物资短缺 省长要求一周社会面清零

吉林省目前是中国冠病疫情重灾区，但医疗防疫物资只能满足两到三天的需要，正争取各方支持。吉林省委副书记、省长韩俊要求打好吉林市三大攻坚战，一周时间实现社会面清零。

吉林省政府今天（3月15日）上午在疫情防控新闻发布会上通报，吉林省昨天新增3076例本土确诊病例，新增本土无症状感染者991例。

据“吉林日报”微信公众号消息，吉林省委书记景俊海昨天（14日）在省疫情防控领导小组会议上强调，全省上下要按照中国副总理孙春兰部署要求，打通防疫堵点，解决突出问题，打赢长春保卫战、吉林歼灭战、各地阻击战。

会议提到，吉林省将积极应对物资短缺的问题，从调度全省医疗物资、生活物资、要素供应等物资保障情况看，吉林省医疗防疫物资只能满足两到三天的需要，正全力以赴争取各方支持，肉蛋奶大米蔬菜水果等生活必需品目前满足市场需求，各品种价格波动幅度不大，幅度在6%以内。

景俊海强调，要加快改建方舱医院和定点医院，充分利用闲置的党校、学校、场馆等资源，边改建场地、边调集医护、边培训人员，以最快速度把现有全部阳性病例安全转运到方舱医院和定点医院。

他还要求连夜制定清零行动方案，高质量实施新一轮全员核酸检测，依法征用宾馆酒店，扩充隔离房间数量，尽快把所有密接人员转运到集中隔离点。

吉林省长韩俊在会上强调，要统筹调配资源力量，提高全流程效率，坚决打好吉林市全员核酸筛查全覆盖、阳性患者全收治、密接人员全集中隔离三大攻坚战，一周时间实现社会面清零。

他还说，要利用大数据手段，加强流调排查力度，找出所有风险点位；强化分级分类精准管控，落实封控区、管控区防控举措，确保足不出户、足不出小区。做好民生保障、物资配送等工作。