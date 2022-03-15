台外交部吁中国大陆采具体作为谴责俄罗斯

中美高层罗马会晤谈及乌克兰等问题，台湾外交部今天呼吁中国大陆采取具体作为谴责俄罗斯对乌克兰的侵略。

美国国家安全顾问沙利文与中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，昨天在罗马举行约六小时会谈，路透社报道称，美国高级政府官员会后以“激烈”（intense）形容这场会晤，透露沙利文会上直接表达对中国此时与俄罗斯结盟的关切，并谈到某些行动的潜在影响和后果。

据台湾《联合报》报道，台湾外交部发言人欧江安今天（15日）在例行新闻说明会上说，外交部一向密切关注美国与中国大陆高层互动情形，在台北或华府，都与美方有紧密且畅通的沟通管道；针对这次会谈的相关安排与会谈结果等相关情形，美方在会前及事后已第一时间向台湾简报，基于双方惯例和台美默契，相关细节不便对外说明。

欧江安说，面对中国大陆政府施加的军事、外交、经济威胁，台湾会持续强化与美国及其他理念相近国家的合作跟协调，共同捍卫以规则为基础的国际秩序，促进台湾海峡及印太区域的和平、稳定及繁荣。

欧江安还说，外交部呼吁中国大陆作为联合国安理会常任理事国，应采取具体作为谴责俄罗斯对乌克兰的侵略，应配合国际社会的积极措施以制止俄罗斯对乌克兰的暴行。

台湾政府在乌克兰战事发生后即谴责俄罗斯片面展开军事行动侵害乌克兰主权，造成区域局势紧张，并宣布参与国际社会对俄罗斯的经济制裁。

中国大陆外交部发言人汪文斌当时批评台湾此举是蹭热点、博眼球、刷存在。