中国演员邓伦偷逃税被追缴并罚款1.06亿人民币

中国演员邓伦因偷逃税款，被税务部门追缴税款、加收滞纳金并处罚款，共计1.06亿元（人民币，下同，约2269.68万新元），邓伦已主动补缴税款4455.03万元。

据央视新闻客户端15日报道，上海市税务局第四稽查局发现邓伦涉嫌偷逃税款，对其开展了全面深入的税务检查。

经查，邓伦在2019年至2020年期间，通过虚构业务转换收入性质进行虚假申报，偷逃个人所得税4765.82万元，其他少缴个人所得税1399.32万元。

在税务检查过程中，邓伦主动补缴税款4455.03万元，同时主动报告税务机关尚未掌握的涉税违法行为。

综合考虑上述情况，上海市税务局第四稽查局对邓伦追缴税款、加收滞纳金并处罚款，共计1.06亿元。其中，对其虚构业务转换收入性质虚假申报偷税但主动自查补缴的4455.03万元，处0.5倍罚款计2227.52万元；对其虚构业务转换收入性质虚假申报偷税但未主动自查补缴的310.79万元，处四倍罚款计1243.16万元。

上海市税务局第四稽查局已向邓伦送达税务行政处理处罚决定书。

上海市税务局第四稽查局有关负责人说，税务部门将持续加强对文娱领域从业人员的税收监管，并对协助偷逃税款的相关经纪公司及经纪人、中介机构等进行联动检查，严肃查处涉税违法行为，不断提升文娱领域从业人员及企业的税法遵从度。

