中国卫健委：部分地区疫情传播扩散和外溢风险较高

中国国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙周二（3月15日）说，最近部分地区的疫情上升速度较快，社会面传播扩散和外溢风险比较高。

据路透社报道，雷正龙说，最近境外输入压力不断增大，3月以来境外输入疫情引发的本土疫情发生频次明显增加，波及范围不断扩大，吉林、山东、上海、广东、河北等地疫情还在发展中，部分地区的疫情上升速度较快，社会面传播扩散和外溢风险比较高。

中国国家卫生健康委新闻发言人米锋介绍，实践证明，中国现行的“动态清零”总方针和一系列防控措施应对奥密克戎变异株疫情是行之有效的。要坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，迅速流调溯源，快速核酸筛查，规范集中隔离，严格社区管控。

他说： “总体来说，当前本土聚集性疫情呈现出点多、面广、频发的特点，我国疫情防控形势严峻复杂，疫情防控难度加大。”

雷正龙称，目前各地应对处置正有序、有力推进，疫情整体仍处于可控状态。 米锋也称，最近国内多地多点发生本土聚集性疫情，主要为奥密克戎变异株，传播快、隐匿性强。3月以来，疫情发生频次明显增加，感染人数快速增长，波及范围不断扩大，已波及28个省份。

截至3月14日，中国大陆累计报告接种新冠病毒疫苗31亿9827.2万剂次，疫苗接种总人数达到12亿7253.7万，已完成全程接种的人数为12亿3917.1万人。其中60岁以上老年人疫苗接种覆盖人数达2亿2122.6万人，完成全程接种是2亿1162万人。

雷正龙称，下一步还是要守好守牢外防输入关口，继续坚持人、物、环境同防；落实重点人群、重点场所、重点区域的防控措施；有序推进新冠病毒疫苗接种工作，推进老年人特别是80岁以上老年人疫苗接种工作。

中国国家卫健委医政医管局局长焦雅辉介绍，截至3月13日，全国总体的核酸检测能力单管能达到4609万管/天。而且今年年初混检能力提升到了“20混1”，也就是说单管4609万管/天的检测能力现在可以再提升20倍。

在谈到吉林疫情时，她介绍，吉林省截至今天上午在院病例8201例，危重型2例、重型4例，普通型占比大概是4%左右。

她说：“也就是说95%以上的患者是无症状感染者和轻型病例。”她称，已经向长春市和吉林市派出了国家专家组。 长春市最新通报，3月15日0至12时，吉林省长春市新增本地确诊病例730例。3月14日0时至3月15日12时，累计确诊病例为1190例。

中国国家卫健委周二通报，3月14日中国大陆新增确诊病例3602例，创下2020年2月13日以来新高；其中本土病例3507例，分布在21个省份，吉林、山东和陕西病例数居前。此外当日新增本土无症状感染者1647例，创有数据以来新高，集中在吉林、河北和上海等地。