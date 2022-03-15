中国卫健委：一般人群不要随意做冠病抗原检测

中国国家卫生健康委临床检验中心副主任李金明今天说，抗原检测应该用在高风险、高流行率的聚集性感染的人群检测，一般人群不要随意做抗原检测。

根据澎湃新闻报道，李金明在国务院联防联控机制召开的新闻发布会上说，国家已经批准的抗原检测试剂盒的敏感性在75%至98%，特异性是95%至99%之间。李金明表示，因为中国疫情防控措施比较好，大部分地区人群的流行率低于百万分之一。

李金明解释，如果拿敏感性在85%、特异性97%的冠病抗原检测试剂盒，到千万人口的城市做筛查的话，会得到30万个阳性，但这30万个阳性里只有9个是真的，也就是说绝大部分是假阳性，当然检测是阴性的结果是可靠的。

李金明表示，如果在一个流行率达到5%的人群去使用85%敏感性、97%的特异性的试剂盒，做100个阳性中约60个是真的，同时漏检不超过1%。

李金明因此建议，抗原检测应该用在高风险、高流行率的聚集性感染的人群检测。一般人群不要随意做抗原检测。

中国国家卫生健康委员会上周五（11日）宣布，在核酸检测基础上，增加抗原检测作为补充，根据相关规定，社区居民有自我检测需求的，可自行购买抗原检测试剂进行自测。冠病检测概念股受此消息影响，当日直线拉升，冠病检测指数大涨8.16%。

中国国家药监局上周六批准南京诺唯赞、北京金沃夫、深圳华大因源、广州万孚生物、北京华科泰生物的冠病抗原产品自测应用申请变更。五款冠病抗原自测产品正式上市。