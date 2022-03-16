秦刚投书美媒反驳中国事先知俄乌冲突

中国驻美大使秦刚在美国媒体投书称，有关中国事前知道俄罗斯要对乌克兰采取军事行动，要求俄罗斯在北京冬季奥运会后才动手，以及俄罗斯要求中国提供军事援助等说法，都是“假信息”。

《华盛顿邮报》昨天（15日）刊登了秦刚这篇题为《我们在乌克兰问题上的立场》的署名文章。

秦刚在阐述中国立场时，没有使用“入侵”的字眼，而是以“军事行动”、“俄乌冲突”等作说明。



秦刚说，有关于中国事先知情、默许或纵容这场战争的推断，完全是虚假信息，“意在推卸责任，抹黑中国。”

秦刚说，在乌克兰有6000多名中国公民生活学习，中国是俄乌两国最大的贸易伙伴，也是世界上最大的原油和天然气进口国。“俄乌发生冲突，于中方没有半点好处。中方不可能在知情情况下不予劝阻。”

此前，《纽约时报》报道称，美国和欧洲官员本月初引述一份西方情报机构报告透露，中国高级官员曾在2月初要求俄罗斯不要在北京冬奥会结束前对乌克兰采取军事行动。

报告还说，在俄罗斯对乌克兰采取军事行动前，中国高级官员对俄罗斯的行动计划和意图就已有一定程度的了解。

《金融时报》则引述美国官员说，俄罗斯在攻入乌克兰后曾向中国要求提供军事装备，但克里姆林宫否认提出过任何此类请求。

针对上述消息，中国外交部已多次表明坚决反对任何散布不实信息、歪曲抹黑中方立场的言行。

秦刚在文中重申中国在乌克兰问题上的立场：遵守联合国宪章宗旨和原则，尊重和保障包括乌克兰在内的各国主权和领土完整，照顾各国合理安全关切，支持一切有利于和平解决危机的努力。

他也批评美国官员多次威胁对中国企业进行制裁，“是毫无道理”的。他说，战争和制裁都不可能带来和平，并指美国一方面寻求中国支持配合，一方面对中国挥舞制裁大棒，“是行不通的”。

秦刚也表明，台湾问题和乌克兰危机是“本质不同的两件事”，乌克兰是主权国家，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题是中国内政。

他不点名批评，一些人不能在乌克兰问题上强调主权原则，转过头就在台湾问题上损害中国主权和领土完整，并呼吁美国恪守一个中国原则，不以任何方式支持台独。

