王毅同荷兰外交大臣通话：望各方做有利和谈的事

中国国务委员兼外交部长王毅3月15日同荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉通电话，双方重点就当前乌克兰局势交换意见。王毅表示，当前美国和欧洲不断升级对俄制裁，使艰难复苏的世界经济再次雪上加霜，各国民生也遭受不应有的损害。希望各方都能多做有利于促进和谈的事情，而不是相反。

据中国外交部官网消息，王毅表示，中方在乌克兰问题上的立场是一贯和公开的。中国国家主席习近平强调的“四个应该”就是我们最明确和权威的态度。中方的一切举措都围绕“四个应该”展开和推进。中国是爱好和平的国家，始终坚持通过政治手段和平解决争端。中方愿同包括荷兰在内的欧盟国家一道，为乌克兰危机的解决发挥建设性作用。

王毅指出，国际社会普遍希望尽快实现停火，缓解现地局势，避免平民伤亡，这也是中方的期待。目前俄乌已举行四轮谈判，尽管进展缓慢，但能够保持谈判就有实现停火的希望，就能开辟和平的未来。中方将继续以自己的方式为劝和促谈做出努力。当前美国和欧洲不断升级对俄制裁，使艰难复苏的世界经济再次雪上加霜，各国民生也遭受不应有的损害。希望各方都能多做有利于促进和谈的事情，而不是相反。

王毅指出，应对可能出现的大规模人道危机，是目前国际社会的当务之急。中方已就缓解乌克兰人道局势提出六点倡议，并采取了实际行动，第一批紧急人道援助已经运抵并分发，今后还将根据需要陆续提供新的援助。

王毅表示，乌克兰危机的背后是欧洲安全问题。未来的欧洲安全如何维护，涉及到包括荷兰在内的欧洲各国的切身利益。冲突终将结束，希望欧洲国家能同俄方坐下来进行深入全面对话，探讨构建均衡、有效、可持续的欧洲安全机制，实现欧洲的长治久安。

胡克斯特拉表示，对话谈判是解决冲突对抗最重要的方式，希望中方为此继续发挥积极作用。当前形势下，各国都应尊重别国的主权和领土完整，遵守国际关系基本准则。王毅表示，这恰是中国一贯坚持的传统立场，希望在中国台湾问题上也能言行一致，而不是搞双重标准。

王毅表示，今年是中荷两国建立大使级外交关系50周年，希望以此为契机推动中荷开放务实的全面合作伙伴关系不断取得新的发展，为国际和地区的和平稳定作出积极贡献。

胡克斯特拉对此表示赞同，强调荷方愿同中方加强沟通和交流，办好系列建交庆祝活动，推动两国关系发展再上新水平。