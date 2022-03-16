台幻象养护成本高 几乎是F-16的两倍

台湾空军一架幻象2000战机前天失事坠海，所幸飞行员黄重凯及时跳伞生还。事实上，受限于采购数量少、法国原厂报价贵，已服役25年的幻象战机养护成本居高不下。台湾国防部今年度预算书显示，空军今年用于幻象战机的后勤预算约35亿余元（新台币，下同，约1.67亿新元），换算每架平均养护成本高达6300多万元，几乎是F-16 block20战机的两倍。

据《自由时报》报道，国防部去年度、今年度预算书揭示，空军每年编列“军事装备设施养护费”、“军事装备及设施”预算，用于各项军备的后勤维保与采购。其中，幻象2000战机今年度的两项后勤预算总额为35亿4824万4000元，虽比F-16 block20战机44亿8007万2000元、经国号战机50亿3628万3000元来得低，但空军现仅存54架幻象战机，机队规模不及140架F-16战机、129架经国号战机的一半。

由于台湾军方去年编列今年度预算时，是以55架幻象战机为基准衡量采购规模，若以今年度预算额度换算，平均一架幻象战机的零附件购置、保修费用高达6300余万元，远远高于F-16战机、经国号战机，几乎是F-16战机的二倍。

台湾三型主力战机都已服役逾20年，已届中、后寿期，面临零附件经久使用可靠率下降、故障频率增高等情形，因此空军每年编列可观的零附件购置、保修经费以确保性能。但截至2019年9月为止，各型机的故障次数仍居高不下，每年皆于9400余次至15000余次之间。

空军前天强调，幻象战机的整体妥善率、零附件供需并无任何问题。但事实上，受限于法国原厂报价偏高，零附件取得不易，且幻象战机并未如经国号战机一样执行“翔展专案”进行中寿期性能提升，军方正缜密思量未来幻象战机运用、存续方案。

为维持已届中寿期的幻象2000战机妥善率，台湾军方继先前与法国签订9.7亿余元的技术支援服务案，军方前天更对外公告，已与法国签署为期五年、总额5.2亿余元的“后续技术支援服务接续案”，希望在2027年以前持续确保幻象战机的整体战力。