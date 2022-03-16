部分老坛酸菜包在土坑腌制 康师傅股价大跌

康师傅被中国央视节目点名，其酸菜供应商插旗菜业被指在土坑腌菜，工人在腌制时“光脚踩、手拿烟”，很不卫生。康师傅和插旗菜业紧急致歉，但港股16日开盘，统一企业中国、康师傅控股股价齐跌，已分别下挫超过4%和10%。

据央视财经报道，记者发现，在插旗菜业的清洗车间，一袋袋酸菜被随意堆放在地上，经过机器清洗、切碎、拌料、包装、杀菌，就做成了老坛酸菜包。

插旗菜业是湖南省华容县较大的蔬菜再加工企业，为多家知名企业代加工酸菜制品，也为一些方便面企业代加工老坛酸菜包，号称老坛工艺，足时发酵。

插旗菜业公司官网介绍，拥有高标准室内腌制池300个，自己腌制酸菜。在插旗菜业的腌制区，记者看到了标准化的腌制池，工人正穿着特定的工作服进行作业，不过，生产负责人告诉记者，这些酸菜都是用来加工出口产品的，老坛酸菜包里的酸菜，并不是这里腌制的，而是另有来源。

记者得知，插旗菜业自己腌的做出口，方便面菜包里的就是收的土坑的菜做的。

记者跟随公司的货车，在同福村附近一片农田里，找到了腌制酸菜的地方。腌制好的酸菜就在一个土坑里，工人正在把腌制好的酸菜取出、装袋。工人们有的穿着拖鞋，有的光着脚，踩在酸菜上，就连称量酸菜的磅秤也是直接放到酸菜上。工人或者穿着拖鞋，或者光着脚，在酸菜上踩来踩去。有的甚至一边抽烟一边干活，抽完的烟头直接扔到酸菜上。

被问及卫生指标检不检时，湖南插旗菜业有限公司的一名经理说，卫生指标不检这个。

随后，中国多家店商平台紧急下架老坛酸菜相关商品，统一、康师父也分别在大陆发出道歉声明。统一集团指出，立即停止湖南锦瑞公司的供应商资质，并封存相关酸菜包，另湖南插旗公司在最近五年内已不再是酸菜包原料的供应商。

康师傅3月15日发布声明，公司已成立专门小组，采取最严措施，并配合政府监管部门对相关企业和产品的调查和检测。湖南插旗菜业有限公司是公司酸菜供应商之一，公司已立即中止其供应商资格，取消一切合作，封存其酸菜包产品，积极配合监管部门调查与检测。

不过16日开盘，统一企业中国、康师傅控股在香港交易所股价双双重挫，截至10时05分，统一下跌4.04%，报港币6.18元，康师父更大跌10.82%，报港币12.36元。