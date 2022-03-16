中国房企融创境内债继续大跌三只债遭临停

中国房企融创调整部分债券仅限机构投资者买入后，旗下境内债周三继续大跌，其中上交所的“20融创01”、“20融创02”和深交所的“21融创01”下跌均超20%，遭交易所临停。

据路透社报道，融创房地产集团周二稍晚在上交所发布关于调整公司债券投资者适当性管理安排的公告称，鉴于近期公司债券价格波动较大，公司将于3月16日起调整部分债券投资者适当性管理安排，调整为仅限专业投资者中的机构投资者买入。

涉及债券包括“16 融地 01”、“16 融创 05”、“16 融创 07”、“20 融创 01”、“20 融创 02”、 “21 融创 01”和“21 融创03”。该公司其他境内债方面，上交所的“16融创07”跌幅亦接近16%。

融创美元债今年春节后持续大跌，昨日午后融创宣布境内债调整投资者适当性管理安排后，美元债快速跳水，2024年10月20日到期（将于2023年10月行权）的美元债（票面利率6.8%）最新买价（面值1美元）跌至11.481美分，昨日下午在21美分附近。

融创上周曾公告称，持有人已经同意为境内公司债“20融创01”增加一个2023年回售选择权的议案，该期债将由2+2年改为2+1+1年。

融创中国港股周三早盘亦一度逆市暴跌13.9%，至近10年低位。

