武汉原常务副市长袁善腊被查 10年前曾被实名举报

中央纪委国家监委网站今天援引湖北省纪委监委消息通报称：武汉市委原常委、市政府原常务副市长袁善腊涉嫌严重违纪违法，目前正接受湖北省纪委监委纪律审查和监察调查。

官方简历显示，袁善腊现年68岁，汉族，中共党员，大专学历。曾任武汉市政府副秘书长、武汉市东湖新技术开发区管委会主任、党工委书记，武汉市政府副市长，武汉市委常委、市政府常务副市长、党组副书记等。

2011年9月，时任武汉市委常委、常务副市长的袁善腊曾被湖北民营企业东星集团公开举报。

当时还在狱中服刑的湖北东星集团总裁兰世立委托其侄女也是其助理的兰剑敏在北京举行发布会，以“六大罪状”控告袁善腊“收受贿赂”、“包养情人”、“挪用公款”、“放高利贷”、“纵容黑社会违法”等，控告状末尾还罗列了可提供给媒体的“为袁善腊儿子购买机票凭证、交押金的签证保险金”等20项证据的目录。

控告状还直指袁善腊是2009年民航中南局据武汉市政府一纸公函勒令东星航空停飞以及兰世立入狱的“幕后推手”。

不过，湖北省纪委监察厅同年12月就兰世立举报袁善腊问题作出回应称，调查结果证实，袁善腊不存在兰世立举报的违纪违法问题。

2009年3月14日，中国民航中南局根据《武汉市人民政府办公厅关于停飞东星航空公司航班》的一纸公函，勒令东星航空停飞。东星航空实际控制人、东星集团总裁兰世立隔日被监视居住，后被逮捕。2010年4月，被武汉市中院以逃避追缴欠税罪一审判处有期徒刑四年。东星航空成为中国历史上第一家破产的航空公司。

