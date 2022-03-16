国台办回应“统一法”：根据形势变化加强法治力量打击台独

中国大陆国台办新闻发言人朱凤莲今天强调，《反分裂国家法》实施17年来，在震慑“台独”分裂势力、维护台海和平稳定、推动两岸关系和平发展、推进祖国统一进程等方面已经发挥并将继续发挥独特的重要作用，将根据形势发展变化，加强运用法治方式和法治力量打击“台独”分裂势力，推进祖国统一进程。

据中新网报道，针对有中国大陆政协委员表示“只有‘反分裂’（法），没有‘促统一’（法），就不能真正促进国家及两岸关系和平发展”，将就制定“祖国统一法”提交提案，朱凤莲在例行新闻发布会上回应说，对于人大代表、政协委员有利于促进祖国统一的意见和建议，国台办都认真听取和研究。

朱凤莲说，长期以来，国台办团结两岸同胞，推动台海形势从紧张对峙走向缓和改善、进而走上和平发展道路，引领两岸关系朝着统一方向不断迈进。统一是历史定论、大势所趋、大义所在、民心所向。在两岸同胞的共同努力下，祖国完全统一的历史任务一定要实现，也一定能够实现。

朱凤莲补充说，2005年3月，第十届全国人民代表大会第三次会议审议通过了《反分裂国家法》。该法第一条开宗明义规定“为了反对和遏制‘台独’分裂势力分裂国家，促进祖国和平统一，维护台湾海峡和平稳定，维护国家主权和领土完整，维护中华民族的根本利益，根据宪法，制定本法”。《反分裂国家法》实施17年来，在震慑“台独”分裂势力、维护台海和平稳定、推动两岸关系和平发展、推进祖国统一进程等方面已经发挥并将继续发挥独特的重要作用。国台办将根据形势发展变化，加强运用法治方式和法治力量打击“台独”分裂势力，推进祖国统一进程。

