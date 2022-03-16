国台办回应苏贞昌追陆剧： 再推荐《觉醒年代》《人世间》等

台湾行政院长苏贞昌在立院备询时引用孙中山写的“女人颂”，被蓝营称是出自中国大陆电视剧《走向共和》。中国大陆国台办发言人朱凤莲回应说，她还可以再推荐几部，比如《觉醒年代》《人世间》等，对苏贞昌都是很好的教育和启发，并说两岸血脉相连，文化相通，是刻在基因里的，去不掉的。

根据央视新闻报道，有记者在今天举行的例行新闻发布会上说，3月8日国际劳动妇女节当天，苏贞昌回应“对女性的观感是什么”时，引用了一首赞美女性的诗，后被发现出自大陆电视剧《走向共和》。

朱凤莲说，从媒体报道看，苏贞昌讲过好几部大陆电视剧了，《延禧攻略》《走向共和》都在其中。她还可以再推荐几部，《觉醒年代》《人世间》《正阳门下》《山海情》等，都挺好看，对他都是很好的教育和启发。

朱凤莲强调，两岸血脉相连，文化相通，这是刻在基因里的，去不掉的。有些人口口声声高喊“去中国化”，私下却很诚实地追求中华传统文化的浸润。她质疑苏贞昌是不是有点“人格分裂”，并指出“这也充分说明搞‘台独’行不通。”

对于苏贞昌在立委蒋万安质询限电议题时，反指蒋的祖父当年也没实现“解救大陆同胞”的承诺，朱凤莲指出，用这种方式回应如何处理台湾大停电问题，只能说明民进党的政治人物指鹿为马的本事一流，漠视民众利益的心态暴露无遗。她奉劝苏贞昌不要转移焦点，更不要自我吹嘘。

据了解，朱凤莲所推荐的《觉醒年代》、《人世间》、《正阳门下》、《山海情》等大陆剧，分别是为中共建党百年献礼的历史剧、描写大陆文革后，改革开放引领人民生活剧变的电视剧、改革开放期间人民创业奋斗的励志剧，以及大陆乡村脱贫攻坚主题剧，均是中国大陆的“主旋律”电视剧。