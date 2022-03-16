辉瑞口服药写入中国新版冠病诊疗方案

中国在最新版冠病诊疗方案中，加入了两种抗病毒疗法，其中包括辉瑞口服药Paxlovid。

据第一财经报道，中国国家卫健委3月15日发布《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)>》。在最新版冠病诊疗方案中，加入了两种抗病毒疗法，其中包括冠病口服药Paxlovid和单克隆抗体安巴韦单抗/罗米司韦单抗注射液。

这两款药物是专门针对冠病研发的，被视为冠病特效药，目前中国国内医院仍在等待药物供应。

3月16日开盘后，相关药物企业股价大幅上涨。截至午盘，腾盛博药在港股的股价大涨近18%，Paxlovid药物的组成部分利托那韦生产商歌礼制药股价大涨超过16%。歌礼制药近日发布公告称，已将利托那韦口服片年产能进一步扩大至约5.3亿片。

针对最新版诊疗方案中针对患者的疗法，国家感染病临床研究中心、深圳第三人民医院院长卢洪洲教授进行解读。卢洪洲说：“此次写入诊疗方案的新冠口服药Paxlovid和单克隆抗体主要为早期使用，以防止普通型患者向重症转化，从而减少病毒复制与传播，缩短隔离与住院的时间。”

卢洪洲介绍称，老年患者以及未接种疫苗的患者应被予以考虑优先使用这些冠病药。具体而言，Paxlovid每12小时一次，连续服用五天；单克隆抗体治疗为安巴韦单抗、罗米司韦单抗各1000mg，单克隆抗体按需求可多次注射。

记者了解到，目前Paxlovid和单克隆抗体安巴韦单抗/罗米司韦单抗两款药物的供应仍然紧张。徐州医科大学附属医院感染科主任颜学兵说，目前该院还没有这两款药物，他预计拿到这些药可能还需要等待一段时间。

中国医药3月9日与辉瑞公司签订供货协议，负责Paxlovid在中国大陆的市场的商业运营。辉瑞Paxlovid获批上市也带动CDMO企业凯莱英、博腾股份，雅本化学等供应链企业的股价表现。

