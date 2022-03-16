报告：互联网行业每投10次面试两次

拉勾招聘3月14日发布《互联网离职人才报告》显示，互联网行业人员优化趋势加剧，求职竞争趋于白热化，用户每投递10次简历，仅有概率获得两次面试机会。各行业在缩编的同时也在积极“换血”，各城市人才需求供给存在错配。

据界面新闻报道，自2021年年底起，互联网行业人员优化趋势加剧。从去年12月到今年3月，拉勾招聘平台上处于离职状态的用户数量不断增加。数据显示，2022年1月，离职人数约256万；进入2月后，离职用户数量急剧上升，达到273万；至3月，离职状态用户超过276万，相比去年同期增长2.1%，求职者压力进一步加大。

报告显示，互联网行业求职竞争趋于白热化。近四个月内，拉勾招聘平台用户单人日均活跃频次高达14.4次，但收到面试邀约的用户比例仅为14.74%。考虑到春节假期因素影响，仅分析近一周数据，所有投递收到的面试邀约比例也仅为21.6%。也就是说，用户每投递10次简历，仅有概率获得两次面试机会。

统计发现，去年12月时，每天每个职位平均有1.8人竞争，而到了今年3月，每个职位的竞争比已经达到3.1：1。

值得一提的是，处于离职状态的人才所属行业的分布中，消费生活、游戏、人工智能行业名列前茅。就离职人才热门投递行业来看，游戏行业位居第一，软件服务和消费生活紧随其后，而这与发布职位量排名前三的行业完全吻合。

针对此现象，拉勾招聘就业专家解读称，虽然不排除行业人才主动离职，并在同行业寻求新的职业机会的可能性，但在特殊行业时期，这种高度吻合的情况实属罕见。“这其实正传达出一个信号，即各行业在缩编的同时，也在积极‘换血’。从规模优先到质量优先的互联网行业人才战略，正在加速落地。”

从离职人才热门投递职位来看，排名第一的是技术类岗位，投递占比达到30.1%。约两成用户投递产品运营类岗位，而销售商务类以9.5%的投递占比排名第三。

在薪资方面，竞争的加大并没有降低互联网人的薪资期待。报告显示，自2021年12月以来，处于离职状态的互联网人才期望的平均薪资小幅上涨。从12月到1月，期望薪资由9780元/月（人民币，下同，约2098新元/月）涨至9790元/月；进入2月，数字再度上涨至9870元/月；截至目前，离职状态互联网人的期望薪资约9880元/月。