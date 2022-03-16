康师傅再致歉：终止插旗菜业供应商资格 下架产品

康师傅方便面投资（中国）有限公司（下称“康师傅”）今天午间再次发布声明称，公司已终止湖南插旗菜业的供应商资格，取消一切合作，并启动对相关产品的下架回收，积极配合监管部门的调查与检测。

根据澎湃新闻报道，康师傅声明说，湖南插旗菜业有限公司向江门、武汉、西安、新疆共四家工厂提供酸菜，目前已终止其供应商资格。康师傅再次深表歉意，并将继续加强供应商管理。

据了解，电商平台康师傅酸菜牛肉面产品昨天已被下架，截至目前，康师傅天猫、京东平台的官方旗舰店酸菜牛肉面仍显示缺货。

在上海的部分商超中，康师傅及统一的酸菜牛肉面口味方便面都已经下架，其他口味方便面仍在销售。

中国央视节目“3·15”晚会昨天点名插旗菜业。插旗菜业是湖南省华容县较大的蔬菜再加工企业，为多家知名企业代加工酸菜制品，也为一些方便面企业代加工老坛酸菜包，号称老坛工艺，足时发酵。

央视曝光该企业标准化腌制池腌出来的酸菜是用来加工出口产品的，老坛酸菜包里的酸菜则是从外面收购来的“土坑酸菜”。“土坑”酸菜制作过程无安全保障、卫生状况堪忧，收酸菜的工人光脚踩、手拿烟，存在食品安全隐患。

康师傅今天凌晨曾发布首份声明，承认插旗菜业是公司的是酸菜供应商之一，称已立即中止其供应商资格，取消一切合作，封存其酸菜包产品，积极配合监管部门调查与检测。

康师傅还在声明中称从未使用过“3·15”晚会曝光的另外三家公司的酸菜。康师傅表示，此次事件是其管理的失误，辜负了消费者的信任，其深表歉意并引以为戒。

截至今天11时58分，康师傅控股已跌去13.71%，报收11.96港元。