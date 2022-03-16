落实防疫不到位 江苏约谈滴滴等六家企业

因落实防疫要求不到位，滴滴等六家企业被江苏省相关管理部门约谈。

据澎湃新闻报道，记者今天（16日）从江苏省交通运输厅获悉，江苏省交通口岸防控组联合南京交通口岸防控组约谈了滴滴、T3出行等六家主要出租车（含网约车平台）企业，要求落实平台主体责任，加强线上抽查和线下暗访，加大对违反疫情防控要求的处罚力度，发现一起、封停一起。

据悉，江苏省交通口岸防控组3月3-7日分五组，对南京、徐州、盐城、扬州、镇江五市开展了暗访抽查，其间随机乘坐了41辆巡游车和网约车，发现出租车疫情防控措施落实主要存在三个方面问题：一是个别出租车驾驶员未配戴口罩，或口罩配戴不规范；二是乘客未佩戴口罩乘车，部分出租车驾驶员未及时提醒；三是部分出租车驾驶员没有按要求查验乘客健康码。

本次约谈要求，出租车企业要全方位排查出租车领域疫情防控风险隐患。除了要确保企业管理人员和驾驶员熟知防控政策，还要加强从业人员管理，对出租车等一线运输服务从业人员的核酸检测，中高风险地区所在设区市要每两天检测一次，低风险地区所在设区市要每月至少检测一次。各出租车企业要全面建立从业人员健康档案，动态分析研判，每天上岗前必须检测从业人员体温、查验健康码，出现发热情况或出现健康码黄码、红码的从业人员不得从事运营，平台不得派单。

同时，要严格落实乘客健康码查验制度，明确专人负责，采取行前提醒、视频监控、现场抽查多种形式，每天抽查驾驶员健康码查验情况。一旦发现违反疫情防控规定，未规范佩戴口罩、未核验乘客健康码、未提醒乘客全程佩戴口罩的出租车驾驶员，企业要立即召回，并采取停运、封禁等措施。

在加强出租车经营管理方面，江苏省相关部门要求各出租车企业严格执行所在地出租车运营管理规定，通过技术手段，防止低风险地区出租汽车擅自前往中高风险区域，并加强内部管理，严禁向未取得许可的车辆、驾驶员派单。