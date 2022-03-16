国台办指民进党借乌克兰蹭热点是乘人之危

针对俄乌冲突发生以来台湾民进党的行为，中国大陆国台办新闻发言人称，民进党借乌克兰问题刷存在、蹭热点，完全是乘人之危、意在谋“独”。

台湾在乌克兰战事发生后宣布加入国际制裁俄罗斯的队伍，并宣布向乌克兰捐助一亿新台币（约467.7万新元）。

据海外网报道，大陆国台办新闻发言人朱凤莲今天（16日）在例行记者会上对此回应说，民进党借政治操弄煽动对抗、制造敌意的图谋不会得逞。

另外，俄乌冲突爆发后，美国政府表示“任何情况下都不会向乌克兰派兵”，台湾也出现“安全不能靠美国”等声音。

对此，朱凤莲说，台湾问题与乌克兰问题有着本质区别，最根本的不同在于，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题完全是中国的内政，不容任何外来干涉。

朱凤莲指出，民进党当局“倚美谋独”是彻底打错算盘。她还说，越来越多的台湾同胞已认识到，美国对外所作承诺关键时刻根本靠不住，民进党当局为“谋独”缴纳高额“保护费”换来的所谓“保证”，不过是饮鸩止渴的“毒药”，民进党当局一味“抗中”，不仅不能“保台”，反而只会“害台”，把台湾进一步推向万劫不复的深渊。

她也强调，台湾的前途、台湾同胞的安全保障和利益福祉在于两岸关系和平发展和国家统一，而不是指望外部势力的“空头支票”。

中国大陆外长王毅上周在两会外长记者会上回答台海发生冲突的可能性时也说，台湾问题同乌克兰问题有着本质区别，两者没有任何可比性。台湾问题是中国的内政，乌克兰问题是俄乌两个国家之间的争端。