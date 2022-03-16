中国金融委会议安抚市场 陆港股市强力反弹

在中国国务院金融稳定发展委员会今天召开专题会议，表示保持资本市场平稳运行、及中美双方监管机构正致力于就中概股问题形成具体合作方案后，陆港两地股市劲升，截至发稿时中国三大股指均涨逾3%，港股爆升1600点，科指飙涨近20%。

据新华社报道，中国国务院金融稳定发展委员会今天召开专题会议，研究当前经济形势和资本市场问题。会议由中共政治局委员、国务院副总理、金融委主任刘鹤主持，有关部门负责人参加会议。

会议指出，在当前的复杂形势下，最关键的是坚持发展是中共执政兴国的第一要务，坚持以经济建设为中心，坚持深化改革、扩大开放，坚持市场化、法治化原则，坚持“两个毫不动摇”，切实保护产权，全力落实中央经济工作会议精神和全国“两会”部署，统筹疫情防控和经济社会发展，保持经济运行在合理区间，保持资本市场平稳运行。

会议指出，关于中概股，目前中美双方监管机构保持了良好沟通，已取得积极进展，正在致力于形成具体合作方案。中国政府继续支持各类企业到境外上市。

会议还研究了一系列中国经济目前面临的迫切问题，包括平台经济治理、宏观经济运行、房地产企业、香港金融市场稳定等。

关于平台经济治理，会议要求有关部门要按照市场化、法治化、国际化的方针完善既定方案，坚持稳中求进，通过规范、透明、可预期的监管，稳妥推进并尽快完成大型平台公司整改工作，红灯、绿灯都要设置好，促进平台经济平稳健康发展，提高国际竞争力。

关于宏观经济运行，会议指出一定要落实中共中央决策部署，切实振作一季度经济，货币政策要主动应对，新增贷款要保持适度增长。

关于房地产企业，要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案，提出向新发展模式转型的配套措施。

关于香港金融市场稳定问题，会议要求大陆与香港两地监管机构加强沟通协作。

会议还强调，有关部门要承担起自身职责，积极出台对市场有利的政策，慎重出台收缩性政策。对市场关注的热点问题要及时回应。凡是对资本市场产生重大影响的政策，应事先与金融管理部门协调，保持政策预期的稳定和一致性。国务院金融委将根据中共中央、国务院的要求，加大协调和沟通力度，必要时进行问责。金融机构必须从大局出发，坚定支持实体经济发展。欢迎长期机构投资者增加持股比例。各方面必须深刻认识“两个确立”的重大意义，坚决做到“两个维护”，保持中国经济健康发展的长期态势，共同维护资本市场的稳定发展。

综合香港《信报》和澎湃新闻报道，香港恒生指数午后升穿上午高位，且升幅持续扩大，最新急升1604点，报20019点，科技指数急升19.7%，报4155。大陆A股方面，沪深两市午后快速拉升，银行、证券等大金融板块领涨，截至发稿时，创业板指拉升涨逾3.5%，沪指涨逾2.4%，深成指涨逾2.6%。

美国证券交易委员会（SEC）上周四认定首批五家在美上市中国企业有退市风险，中概股当天出现断崖式下跌，并延续到本周二。衡量中概股在美表现的纳斯达克金龙中国指数昨天收盘下挫12％至九年来最低水平。阿里巴巴和京东跌幅至少10％，拼多多暴跌21％。

受中概股拖累，香港恒生指数昨天开盘即跌破19000点大关，再创六年多来新低，恒生科技指数跌8.1%，收报3472点，再创历史新低。

沪指昨天截至收盘跌4.95%报3063.97点；深成指跌4.36%报11537.24点；创业板指跌2.55%报2504.78点。