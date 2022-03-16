台湾人在大陆申请个体工商户范围扩至122项行业

中国大陆今天（3月16日）公布新一波对台措施，进一步开放在大陆的台湾居民申请设立个体工商户工作的范围，122项行业类别的台湾居民可在大陆27个省、市的全面深化服务贸易创新发展试点地区，直接申请登记为个体工商户。

综合人民日报客户端、央视新闻报道，中国大陆国务院台办、商务部、国家市场监督管理总局联合印发实施《关于做好台湾居民在服务贸易创新发展试点地区申请设立个体工商户工作的通知》。

报道称，这一新措施是为贯彻落实国务院《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》，为台湾同胞特别是基层民众、青年群体到大陆就业创业提供支持。

根据通知，自即日日起，台湾居民在北京、天津、上海、重庆（涪陵区等21个市辖区）、海南、大连、厦门、青岛、深圳、石家庄、长春、哈尔滨、南京、杭州、合肥、济南、武汉、广州、成都、贵阳、昆明、西安、苏州、威海和河北雄安新区、贵州贵安新区、陕西西咸新区等省、市（区域）全面深化服务贸易创新发展试点地区，可直接申请登记为个体工商户（特许经营除外），试点期限与《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》一致。

按照通知和开放行业清单内容，台湾居民申请设立个体工商户的经营范围有122项，涵盖谷物种植、林业、水果种植、牲畜饲养和各类农渔产品加工等农业领域，以及酒类制造、纺织皮革业，和体育用品、玩具、日用化学品等消费品制造，金属、电器、货物和技术进出口、餐饮、软件开发、广告、租赁、专业技术服务、大气污染治理、美容、用品维修、体育、经纪人等业别。

通知指出，台湾居民个体工商户的组成形式仅限于个人经营，台湾居民在试点地区以外区域申请设立个体工商户，仍按2015年12月国务院台办、国家发展改革委等20个部门联合发布的《关于扩大开放台湾居民在大陆申请设立个体工商户的通知》的规定执行。

大陆国台办发言人朱凤莲今天在新闻发布会上说，国务院台办会同有关部门先后于2007年11月、2011年12月及2015年12月发布关于台湾居民在大陆申设个体工商户的三份文件，目前这三份政策文件仍在执行中。截至2021年底，登记注册台湾农民个体工商户359户，台湾居民个体工商户9926户。

朱凤莲说，这次推出的新政策措施相比之下有两个特点，一是开放行业大幅增加，由零售业、餐饮业、纺织服装及家庭用品批发、文具用品批发等24项扩展到122项，涵盖《国民经济行业分类》，“其中不乏台湾具有发展优势、台胞经营意愿高的行业。”

二是开放地域进一步扩大，包含27个服务贸易创新发展试点地区。

朱凤莲说，此次出台的通知充分体现大陆秉持的“两岸一家亲”理念不会变，率先同台湾同胞分享发展机遇的政策不会变，欢迎台湾同胞到大陆实现自身更大更好的发展。