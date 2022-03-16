中国外交部：反对美方任何单边制裁和长臂管辖

中国外交部发言人赵立坚表示，美方一面寻求中方支持，一面又挥舞制裁大棒，这是行不通的。

据澎湃新闻报道，赵立坚3月16日主持例行记者会。有记者提问，中国国务委员兼外交部长王毅同西班牙外交大臣阿尔瓦雷斯通话时表示，中国不想受到西方对俄罗斯制裁的影响。发言人能否提供更多细节？这是否是在警告各国不要对中国实施新的制裁？

赵立坚说：“我们已经发布了有关的消息稿，中方关于反对制裁的立场是十分明确的。”

赵立坚称，美方最近发布了很多关于对中国的挑衅言论。比如，白宫新闻秘书普萨基表示，如中国支持俄罗斯侵略行为，将面临严重后果。她还说，中俄经济加起来仅占世界经济总量的25%，而七国集团则占50%以上。即便中方无视美国警告，帮助俄罗斯应对制裁影响，美国仍掌握一系列工具，可与欧洲伙伴协调运用。

他表示，美方的这些言论是赤裸裸的霸凌胁迫，暴露了美国政府根深蒂固的冷战零和思维和集团对抗思想，这是美国所谓的“从实力地位出发”哲学的又一产物。

赵立坚表示，在乌克兰问题上，中方始终本着客观公正态度，根据事情本身的是非曲直，独立自主地作出判断，表明主张。中方一直呼吁对话谈判，推动局势降温，并为化解当前危机提出中方倡议。任何抹杀中方努力，歪曲中方意图，造谣抹黑中国的虚假信息都是不负责任的，都是不道德的。

赵立坚强调，制裁从来不是解决问题的有效途径。中方反对美方任何形式的单边制裁和长臂管辖，将坚决维护中国企业和个人的正当权益。美方一方面寻求中方支持配合，一方面对中方挥舞制裁大棒，这是行不通的。中国敦促美方不得以任何形式损害中方的正当权益，美方若一意孤行，中方必将强力反制。