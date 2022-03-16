上海卫健委主任邬惊雷就“健康云”打不开致歉

针对市民反应核酸检测时健康云打不开导致社区核酸采样进度慢的问题，上海市卫健委主任邬惊雷今天说，对给市民带来的不便，特别表示歉意，并解释系统出现不畅并非系统故障，而是限流保护措施，下来会抓紧进行优化，持续升级扩容。

根据澎湃新闻报道，邬惊雷在上海冠病疫情防控工作新闻发布会上介绍说，有群众反映健康云系统一时打不开或出现延时的问题，已经都注意到了。由于采样人员较多，健康云核酸检测系统一度瞬间迸发量高、出现登录难等问题。为确保系统运行稳定，在访问量达到一定数值时，已实施限流措施，逐步调整。经核查，系统出现不畅并非系统故障，而是限流保护措施。

邬惊雷说，从目前来看，整个健康云系统是正常的，开展这项筛查（出现）这样的情况给市民带来了不便，他特别表示歉意。他说，虽然当时预想到这些情况，但是还是有所不畅，只能紧接着采取限流措施。

邬惊雷说，本轮疫情发生后，核酸采样量持续攀升。3月11日起，核酸日均登记量和采样量均超500万。在前期高位运行的基础上，今天上午，系统核酸检测登记数量433万，比昨天同期增加了一倍。春节至今，系统已开展多轮升级扩容。

他还说，针对较大规模核酸检测时系统运行遇到的问题，有关部门会抓紧进行优化，一是持续升级扩容，加强运行情况监测，一旦出现问题，第一时间干预处置，做到确保系统安全运行。二是加强随申办和健康云联动协同，市大数据中心主动做好相关技术对接。三是请各区加强筛查组织，做到错时错峰、有序组织、分批采样，避免大人群同时排队等候登记健康云。

邬惊雷还表示，上海目前疫情防控进入非常关键阶段。加强核酸检测等举措是为尽快实现社会面“动态清零”，希望得到理解、支持和配合。