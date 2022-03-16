中国沪综指收高3.5%创逾20个月最大升幅

在A股近日急跌后，中国国务院金融委今天召开专题会议向市场发出积极信号，沪综指今天（16日）午后直线拉升，收升3.5%，创逾20个月最大单日涨幅。

据路透社报道，沪综指.SSEC收高3.48%至3170.71点，此前最大单日涨幅为2020年7月6日的5.7%；沪深300指数.CSI300收涨4.3%。深圳创业板指数收升5.2%，上证科创板50成份指数收涨2.9%。

华兴证券（香港）首席经济学家兼首席策略分析师庞溟说，国务院金融委专题会议消除了投资者分别对境内外中国股票存在的一些疑惑与担忧。

他说，会议中有关平台经济治理、中概股的内容、香港金融市场稳定的部分内容跟离岸港股、中概股更有关系；而A股市场则更主要看经济是不是能够企稳、疫情下宏观经济能不能稳增长、中美关系怎么走、谨慎出台收缩性政策等问题。

庞溟称，“中美关系方面，会议内容反映两国监管机构在保持接触、沟通、合作并有可能达成具体合作方案，虽然主要与中概股有关，但起码显示两国互动并没有恶化，对A股肯定是个刺激。”

他认为，A股的问题是，在业绩期之后可能会有一波盈利下调的情况，甚至有些公司可能要退市，对市场是一种冲击；第二就是如何稳定信心、协调沟通力度，“盈利端的一些压力，可能要靠情绪端拖起来。”

中国副总理、金融委主任刘鹤今天主持召开国务院金融稳定发展委员会专题会议，研究当前经济形势和资本市场问题。会议指出，在当前复杂形势下，统筹疫情防控和经济社会发展，保持经济运行在合理区间，保持资本市场平稳运行。

会议就市场关注的房地产、中概股、平台经济治理、香港金融市场稳定等问题都做出回应，释放了正面信号。

会议也要求，有关部门要承担起自身职责，积极出台对市场有利的政策，慎重出台收缩性政策；对市场关注的热点问题要及时回应。凡是对资本市场产生重大影响的政策，应事先与金融管理部门协调，保持政策预期的稳定和一致性。

庞溟指出，“监管重拳变成监管乱拳的情况可能会得到一定的收敛，大家其实关心的是这个。”

港股在连跌三日后，今天也急弹近1700点，重上两万点大关，恒生指数收市报20087点，升幅约9.1%。