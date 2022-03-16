淘宝微信抖音上线算法关闭键 用户可自行关闭个性化推荐

中国电商平台淘宝和社交媒体微信抖音上线算法关闭键，用户可通过此键自行关闭个性化推荐。

根据经济日报和财联社报道，据不完全统计，截至昨天（15日），抖音、微信、淘宝等多款App均已上线算法关闭键，允许用户在后台一键关闭“个性化推荐”。

其中，微信、大众点评等APP列出了“个人信息收集清单”，告诉消费者自己收集了哪些信息，以及如何使用这些信息。

不过，目前大部分APP都把“个性化推荐”关闭键埋得比较深，一般是在隐私、广告相关的设置选项中找到。

今年1月，《互联网信息服务算法推荐管理规定》出台，明确了算法推荐服务提供者应当以显著方式告知用户其提供算法推荐服务的情况；向用户提供不针对其个人特征的选项，或者向用户提供便捷的关闭算法推荐服务的选项。该规定自3月1日起施行。

此外，对向未成年人、老年人、劳动者和消费者等主体提供算法推荐服务的，《规定》明确了具体要求，如不得利用算法推荐服务诱导未成年人沉迷网络，应当便利老年人安全使用算法推荐服务，应当建立完善平台订单分配、报酬构成及支付、工作时间、奖惩等相关算法，以及不得根据消费者的偏好、交易习惯等特征利用算法在交易价格等交易条件上实施不合理的差别待遇等。

